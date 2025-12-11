Los Premios Envasador rinden un homenaje a Tomás López-Zamora: un empresario de leyenda con raíces en Caravaca

Tomás López, el difunto CEO de Sonoco Metal Packaging Emea, en una entrevista con EL ESPAÑOL en marzo de 2025. Iván Villarejo

La segunda edición de los Premios Envasador que se celebran esta tarde, en el Paraninfo del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia, se van a desarrollar marcados por el homenaje a título póstumo que se llevará en memoria del gran impulsor de estos premios: el empresario Tomás López-Zamora, natural de Caravaca de la Cruz y que falleció el pasado julio.

"Este premio es un homenaje a Don Tomás López-Zamora, fundador y alma máter de estos galardones. Como les decía, un empresario visionario, generoso y con grandes valores, que desde Murcia supo proyectar una empresa a nivel mundial", tal y como ha subrayado Sonoco, organizadora de estos premios con la colaboración de la UMU.

Esta multinacional norteamericana, conocida a nivel mundial por fabricar las latas de las famosas patatas Pringles, subraya la impronta que dejó el difunto Tomás López-Zamora en todas aquellas personas con las que trabajó: "Creyó en la innovación, en la sostenibilidad y, sobre todo, en las personas. Su legado sigue inspirando a todos los que compartieron su forma de entender el trabajo como un compromiso con la vida. Hoy, ese legado continúa en manos de su familia, que recibe este reconocimiento en su nombre".

López-Zamora falleció a los 70 años, tras haber capitaneando la adquisición de su entidad por parte de la norteamericana Sonoco -la fabricante de las latas de Pringles- que se ha hecho con Eviosys por 3.900 millones de dólares.

Este jueves se le dedicará un homenaje, al que asistirá su familia, para rendir tributo a 45 años de carrera empresarial que arrancó en los ochenta en Mivisa, la fábrica de envases que se creó en Las Torres de Cotillas y que se convirtió en una de las más destacadas del sector.