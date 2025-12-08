López Miras defiende en el foro Conecta Santomera su política fiscal: los murcianos han ahorrado 330 millones

Las claves nuevo Generado con IA López Miras destaca que las exenciones y bonificaciones fiscales han supuesto un ahorro de más de 330 millones de euros para los murcianos en 2025. El presidente regional resalta el crecimiento económico sostenido de la Región de Murcia, que fue la comunidad que más creció en España en 2024 y prevé un aumento del PIB del 3,3%. La Región de Murcia registra cifras récord en afiliación a la Seguridad Social, con más de 700.000 afiliados, y la tasa de desempleo más baja en 18 años. López Miras subraya la importancia de la colaboración público-privada, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica para la confianza empresarial y el desarrollo económico.

El pesidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha participado en ‘Conecta Santomera 2025’: un foro empresarial en el que puso en valor que las exenciones y bonificaciones aprobadas por su Ejecutivo han supuesto que los murcianos se ahorren más de 330 millones de euros en lo que llevamos de 2025, con datos contabilizados hasta el mes de octubre.​

El líder del PP en la región anunció que “vamos a seguir esa senda de moderación fiscal, y vamos a bajar todo lo que se pueda bajar”. Un modelo que contrasta con las continuas subidas de impuestos del Gobierno central, que han generado una recaudación extraordinaria de 140.000 millones de euros en siete años.​

En su intervención ante representantes del sector empresarial y social, López Miras también destacó la positiva evolución de la economía de la Región de Murcia, que hizo que en 2024 fuese la comunidad que más creció de España. “Cuando hablamos de economía, de empresas y de empresarios, la Región de Murcia es de primera”, afirmó, insistiendo en que este dato económico no responde a un fenómeno puntual, sino que tiene carácter estructural.

Además, subrayó que las previsiones apuntan a que incrementaremos el 3,3% nuestro PIB y Murcia será la segunda o la tercera comunidad que más crecerá, consolidando así una tendencia sostenida de expansión económica. Igualmente, el presidente también resaltó las cifras en materia de empleo: “Nunca antes habíamos tenido tantos afiliados a la Seguridad Social como ahora mismo, con más de 700.000”, lo que se suma a que “no teníamos una tasa tan baja de desempleados desde hace 18 años”.​

López Miras explicó que este dinamismo económico de la Región de Murcia se apoya, además de en la moderación fiscal, en cuatro pilares fundamentales: la citada moderación fiscal, la colaboración público-privada, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica.

Fernando López Miras compareciendo en la primera edición de "Conecta Santomera" Región de Murcia

En cuanto a la colaboración público-privada, López Miras reivindicó que “al empresario se le trate como lo que es, un generador de oportunidades”, y se reafirmó en que “no hay que demonizar a quienes tienen que hacer que crezcamos económica y socialmente, como sí hacen otras Administraciones”. Por lo que respecta a la reducción de trabas, López Miras destacó que la Región “ha aprobado la cuarta Ley de Simplificación Administrativa hace apenas unas semanas”, que trata al empresario “como un presunto cumplidor y alguien que quiere hacer las cosas bien”.

Como último eje, el presidente regional resaltó la seguridad jurídica como algo clave para la confianza de empresas e inversores. En este contexto, afirmó que los empresarios saben que “no vamos a subir los impuestos, no vamos a recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ni vamos a poner un tipo impositivo nuevo a la actividad empresarial”.​

“Nula colaboración” del Gobierno central con las autonomías

El presidente también puso en valor la colaboración plena de su Ejecutivo con los ayuntamientos. “Ante la nula colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas, hemos aprendido que el camino que había que tomar era el opuesto”, añadió.​

López Miras, quien estuvo acompañado por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, afirmó que los resultados de ese trabajo conjunto ya son visibles en el municipio, ya que “la inversión regional ha aumentado un 30 por ciento” en Santomera.

En materia laboral, el presidente trasladó que la evolución del municipio es especialmente favorable: “Si la radiografía en cuanto al empleo en la Región de Murcia es buena, en Santomera es mejor”, señaló, dado que este municipio “ha duplicado la reducción del desempleo” con respecto al conjunto regional y su crecimiento económico “está por encima de la media nacional”.

El jefe del Ejecutivo regional también señaló que “estamos luchando por infraestructuras que son fundamentales para Santomera, aunque no dependan ni del Gobierno regional ni del Ayuntamiento, como la nueva circunvalación. Hemos iniciado ya ese trámite del proyecto, y se va a concluir con éxito”.​