Un estudio de la UMU sitúa a Abascal como el líder que "mayores niveles de antipatía" genera por 5º año consecutivo

Santiago Abascal, presidente de Vox, en un mitin en Murcia en julio de 2023, como candidato a la presidencia del Gobierno. Marcial Guillén / EFE

Los ciudadanos con tendencias ideológicas de extrema derecha son los que consideran que en España hay más crispación que aquellos con tendencia a la extrema izquierda. Esta es una de las conclusiones que se extrae de la Encuesta Nacional de Polarización Política que ha elaborado el CEMOP de la Universidad de Murcia.

“La primera conclusión que arroja este estudio es que siete de cada diez españoles cree que el nivel de enfrentamiento en el país es mayor ahora que hace un año”, tal y como apuntan los investigadores del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), tras realizar 1.110 entrevistas telefónicas.

Este estudio también analiza la evolución de los sentimientos hacia los principales partidos estatales y detecta “un debilitamiento de la simpatía de los votantes hacia sus propios partidos”, así como “un deterioro general de la simpatía partidista”. Tal sentimiento desgasta más al Partido Popular.

“El partido que más retrocede es el PP, que pasa en 2024 del 26,7% de entrevistados en posiciones de fuerte adhesión, al 18,1%, una caída de 8,6 puntos. Le sigue Sumar, que desciende del 21,9% al 16,5%, y el PSOE, que baja del 28,0% al 23,6%. Vox registra el retroceso más moderado, al pasar del 18,8% al 16,9%”.

La extrema derecha es la que peor parada sale en el estudio en el capítulo de valoración de los líderes estatales, de cada formación política. En este caso, Santiago Abascal, presidente de Vox, suma cinco años consecutivos recibiendo la peor valoración de los encuestados. Todo ello, a pesar de que el partido de ultraderecha tiene a Murcia como uno de sus grandes caladeros de votos, en particular, en los sectores agrícola y ganadero.

“El líder que concita mayores niveles de antipatía vuelve a ser, por quinto año consecutivo, Santiago Abascal: el 67,9% de los encuestados le otorga una puntuación de 0-3 en el termómetro de sentimientos utilizado por el CEMOP (3,6 puntos más que en 2024)”.

Le sigue en segundo lugar el presidente del Partido Popular: "Por otro lado, se muestra un aumento significativo del rechazo hacia el líder popular Alberto Núñez Feijóo, desde el 48,9% en 2024 hasta el 55,8% en la actualidad. El porcentaje de entrevistados que rechaza a Pedro Sánchez también ha ascendido del 50,8% al 54,2%".

La prensa influye

El fenómeno de la polarización política también afecta a la percepción que tienen los ciudadanos de los medios de comunicación. En un escala de 0 a 10, la idea de que “los medios buscan influir en la opinión pública para promover un punto de vista determinado” alcanza un 8,3, lo que a juicio de los investigadores del CEMOP revela que “los medios aparecen como agentes que tratan de orientar la opinión más que reflejar la realidad de forma imparcial”.

Tal conclusión se refleja en el hecho de que 3 de cada 10 encuestados asegura que coteja las noticias de los periódicos, ya sean digitales o de papel, con otros diarios. “Ante este clima de desconfianza, casi seis de cada diez personas (58,4%) reaccionan con más vigilancia: un 37,1% dice que contrasta las noticias con otros medios y un 21,3% afirma que revisa por su cuenta los datos que recibe".

"Al mismo tiempo, la mayoría percibe un uso partidista de la información entre los grupos rivales: el 82% considera que la manipulación en los medios “no afines” es elevada”. Parece que la polarización política, de momento, ha llegado para quedarse.