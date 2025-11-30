López Miras descarta que Feijóo deba presentar una moción de censura: "Sánchez tiene que convocar elecciones ya"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, exige la convocatoria inmediata de elecciones generales y critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez por los escándalos de corrupción. López Miras descarta que Alberto Núñez Feijóo deba presentar una moción de censura y sostiene que la solución es el adelanto electoral, no una moción parlamentaria. Más de 250 militantes murcianos acudieron a Madrid para apoyar la protesta convocada por el PP contra la corrupción en el Gobierno, cifra que la Delegación del Gobierno sitúa en 40.000 asistentes, mientras el PP habla de 80.000. El líder murciano advierte a los socios de gobierno del PSOE que serán cómplices de la corrupción si permiten que Sánchez termine la legislatura en la Moncloa.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos, ha sacado una conclusión clara y contundente de la respuesta que ha recibido la protesta cívica convocada por Alberto Núñez Feijóo: "Basta ya de un Gobierno cercado por la corrupción. Miles de españoles alzamos la voz porque esta situación insoportable y humillante tiene que terminar ya. Sánchez debe convocar de una vez por todas elecciones".

Así lo ha expresado López Miras en su cuenta personal de X y en las declaraciones posteriores a la concentración que el partido ha difundido a los medios de comunicación. "Soy partidario de que Sánchez, de una vez por todas, convoque ya elecciones porque esto es insoportable", tal y como ha insistido el dirigente murciano.

Desde la Región de Murcia, según han detallado fuentes del PP, un total de cinco autobuses se han desplazado con unos 250 militantes murcianos hasta el Templo de Debod en Madrid, para respaldar la convocatoria cívica que había lanzado Núñez Feijóo, y que ha tenido lugar a menos de 900 metros de la calle Ferraz: la sede del Partido Socialista.

"A los españoles no se les puede someter ya a más bochorno ni a más humillaciones: es un Gobierno de la vergüenza y es un Gobierno indecente", según ha criticado López Miras, al tiempo que ha recalcado que "todo lo que ha sido" Pedro Sánchez en política, como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, "es gracias a la corrupción".

La Delegación del Gobierno de Madrid ha cifrado en 40.000 personas, la cifra de asistentes a esta concentración, pero en el PP hablan de 80.000. Más allá de la guerra de cifras, la otra cuestión que ha sobrevolado la convocatoria, al margen de la petición de los populares de que se adelanten las elecciones generales, es la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura, como hizo Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018, amparándose en la sentencia del 'caso Gürtel' que condenó al Partido Popular por tener una 'caja b'.

Todo ello, a la vista de que el PSOE ha visto cómo el 'caso Koldo' de supuesta corrupción se ha llevado por delante a sus dos últimos secretarios de organización. Primero, a José Luis Ábalos, y luego, a Santos Cerdán. Además, Ábalos se ha convertido en el primer diputado en la historia de la democracia que ingresa en prisión con su acta como diputado del Congreso.

Mensaje a los socios

A juicio de López Miras, el presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe presentar una moción de censura: "Esto tiene que terminar y esto termina convocando unas elecciones generales. Lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones. Basta ya de un Gobierno corrupto y de un presidente que todo lo que es en política, tanto a nivel orgánico en su partido como en el Gobierno, ha sido gracias a prácticas corruptas de todo su equipo. Basta ya de humillaciones y de vergüenza para los españoles".

El presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos ha elevado el tono, hasta el punto de recordar a los socios de Gobierno del PSOE, que ellos serán "cómplices" si permiten que Pedro Sánchez termine la legislatura en el palacio de la Moncloa.

"Todos los que mantengan a un Gobierno que ha escalado y se ha amparado en la corrupción, son cómplices de la corrupción, claro que sí. Me parece que teníamos que estar más unidos que nunca, para echar a este Gobierno de la corrupción, y algunos no están en esa clave".