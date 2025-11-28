Richard Gere visibiliza el cáncer infantil con la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina: hacen falta 600.000€

El actor Richard Gere y el alcalde de Murcia, José Ballesta, este viernes, con los niños y niñas de Oncología Pediátrica de La Arrixaca.

Los 65 cañones de luz del Gran Árbol de la Navidad de Murcia proyectaban su luz a dos kilómetros a la redonda, pero lo que más resplandecía era la sonrisa de Emma; Isaac; Noel; Ernesto o Julia, pacientes del área de Oncología Pediátrica de La Arrixaca que durante una tarde se han olvidado de su batalla contra el cáncer, para acompañar al actor Richard y a su esposa, Alejandra Gere, en el encendido navideño.

Todo ello, después de haber pasado antes por el Hospital Virgen de la Arrixaca para colocar la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina que la fundación con el mismo nombre promueve, con un presupuesto de un millón de euros, con el objetivo de levantar las instalaciones más grandes del país, para que pacientes pediátricos y adolescentes con cáncer puedan tener una rehabilitación personalizada -con ejercicios pautados-.

"Welcome to Murcia!", clamaba el alcalde de la capital del Segura, José Ballesta, extendiendo su mano para saludar a la estrella de Hollywood que directamente le daba un abrazo al regidor. Todo con gritos de fondo de decenas de fans congregadas en los alrededores de La Arrixaca y gritos de "I love you" dirigidos a Richard Gere: el eterno galán de Pretty Woman.

"Hoy Murcia levanta un sueño: un gimnasio que será luz, movimiento y vida para nuestras niñas y niños. No estáis solos; os acompañamos con cuidado, apoyo, solidaridad y amor. Los sueños se levantan con el corazón, y hoy este late por vosotros", según ha subrayado Ballesta con cariño e ilusión.

Pero lo cierto es que hay recaudados unos 400.000 euros y la Fundación Aladina ha conseguido el apoyo de Richard Gere a su proyecto, con la colocación simbólica de la primera piedra, a las que deben seguir muchas más hasta sumar 600.000 euros en donativos, para levantar unas instalaciones de 400 metros cuadrados en el Hospital Virgen de la Arrixaca

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recibido al último Premio Goya Internacional 2025, en La Arrixaca, y ha subrayado que “será un espacio pionero” este gimnasio de la Fundación Aladina, apadrinado por Richard y Alejandra de The Gere Foundation.

“Es un símbolo de esperanza, de superación y de vida” que “no sólo mejorará el estado físico de los niños, sino también su ánimo”, tal y como ha proseguido el jefe del Ejecutivo autonómico.

“Esta magnífica iniciativa nos recuerda que cuando la ciencia y la solidaridad caminan de la mano, y las instituciones públicas y la sociedad colaboran, los resultados son extraordinarios y de verdad pueden cambiar las cosas”

López Miras hizo extensivo su reconocimiento a la labor de la Fundación Aladina, presidida por Paco Arango, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños y adolescentes enfermos de cáncer. También agradeció la labor de los sanitarios de La Arrixaca: “Conviertan su trabajo del día a día en una senda de esperanza y de humanidad”.

En el hospital de referencia de la Región de Murcia no cabía un alfiler, el ambiente era más propio de la alfombra roja de un estreno cinematográfico que de la colocación de la primera, pero en la Plaza Circular miles de personas esperaban el Gran Árbol de Navidad.

Hubo música, luces láser y un espectáculo pirotécnico que vivieron en una posición privilegiada: Emma; Isaac; Noel; Ernesto o Julia, pacientes del área de Oncología Pediátrica, felices, sonrientes, con los ojos brillantes, olvidando por unas horas su batalla contra el cáncer infantil, para el que se necesitan muchas iniciativas como esta y más inversión en investigación.

"La luz y la esperanza que representan los niños de la Fundación Aladina, acompañados por su padrino Richard Gere, han iluminado hoy el Gran Árbol de la Navidad de Murcia 2025. Un instante que nos recuerda lo verdaderamente importante", tal y como ha reflexionado el alcalde de Murcia en su cuenta de X.