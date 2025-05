Vox devuelve la pelota de los Presupuestos de la Región Murcia al PP y pide negociar directamente con Feijóo

La compleja negociación para aprobar los presupuestos autonómicos de la Región de Murcia vuelve a estar en punto muerto. Vox reprocha al Partido Popular que no les hayan hecho llegar el documento que les pedían "con las líneas políticas que van a seguir las cuentas de 2025", y ante esto, han lanzado de nuevo la pelota fuera: "Consideramos que va a ser mejor para desbloquear esta situación de parálisis negociar directamente con Alberto Núñez Feijóo".

Esas han sido las palabras textuales del portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, este miércoles, tras la Junta de Portavoces. Alpañez ha vuelto a recordar el acuerdo entre Vox y el PP regional para no aceptar el reparto de inmigrantes ilegales impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, y que aseguran que fue desautorizado por el líder nacional de los populares.

Y es que las líneas rojas de los de Abascal incluyen el rechazo a la inmigración ilegal, el cierre del centro de menas de Santa Cruz, la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos de la Región, el rechazo a la Marcha Verde y la condena al Pacto Verde.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, manifestó hace unas semanas en la Asamblea Regional su acuerdo con las principales barreras rojas: rechazar el pacto verde y las políticas migratorias del Gobierno de España. Pero para Vox, aún queda pendiente que el autonómico rechace el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, algo que desde San Esteban aseguran que no es posible porque "depende exclusivamente del Ministerio".

Por esta razón, a la luz de las declaraciones de Alpañez, la portavoz del PP regional, Miriam Guardiola, remarca que "Vox debe dejar de marear la perdiz y demostrar de una vez con hechos que está por la labor de apoyar los Presupuestos".

"El PP ya ha demostrado en numerosas ocasiones que rechaza la política de inmigración de Sánchez, si es que la tiene, y el Pacto Verde Europeo porque resulta perjudicial para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos", reprocha Guardiola.

"Lo que no puede hacer Vox es añadir cada día una exigencia más, buscar en cada momento una excusa diferente para no contribuir a la aprobación de unos Presupuestos para la Región. Máxime cuando entre PP y Vox hay coincidencia en el marco político, y además existe ya un preacuerdo en cuanto a las partidas presupuestarias", señala en referencia a los presupuestos autonómicos que pactaron ambos partidos para 2024.

Por tanto, la portavoz de los populares sentencia que "el que la Región de Murcia cuente con Presupuestos está ahora exclusivamente en manos de Vox", y les pide que "dejen de bloquear las cuentas autonómicas de 2025".

Posponer los presupuestos

Al hilo de estos acontecimientos, el presidente de la Región de Murcia comparecerá este viernes en la Sesión de Control de la Asamblea Regional para responder ante los grupos parlamentarios a preguntas relacionadas con los presupuestos, aunque también sobre otros temas clave en este momento para la comunidad como el trasvase Tajo-Segura.

Sobre las cuentas de 2025, el jefe del Ejecutivo murciano declaró hace unos días en una entrevista con EL ESPAÑOL que, de no conseguir un acuerdo, el Gobierno regional está "en condiciones de seguir trabajando con unos presupuestos que ya han demostrado ser buenos para la Región de Murcia", los de 2024.

"Tener presupuestos es importante pero, afortunadamente, la situación de la Región de Murcia no es la misma que la que hay a nivel nacional. Aquí hay unas cuentas aprobadas en esta misma legislatura, en concreto, el año pasado", matiza el presidente. "Los presupuestos que hemos elaborado para 2025 son los mejores para la Región y no hay ninguna razón para que Vox no los apoye, salvo que exista algún tipo de cálculo o interés político por su parte".