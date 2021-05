El plan de Errejón para extender su movimiento verde a toda España: "No somos sólo de izquierdas"

Noticias relacionadas Irene Montero, un casco azul en Podemos para evitar el choque entre Ione Belarra y Yolanda Díaz

Después del éxito cosechado por Más País en los comicios de Madrid, el líder del partido, Íñigo Errejón, ha escogido la Región de Murcia como una de las puntas de lanza para la expansión de su proyecto político en todas las Comunidades autónomas.

La prueba de esa apuesta por el territorio murciano ha sido la designación como nuevo portavoz nacional de Óscar Urralburu, actual coordinador de Más Región, y la visita que este lunes realiza el propio Errejón a la capital del Segura para seguir captando militantes.

"Durante los días posteriores a las elecciones de Madrid, la militancia en Murcia creció un 20%", subraya Óscar Urralburu, nuevo portavoz nacional de Más País, en una entrevista con EL ESPAÑOL. "Las sectoriales del partido están trabajando con cierta fluidez y de lo que se trata ahora con la visita de Íñigo es que la gente en la Región tenga un vínculo emocional con el proyecto".

Hay un par de factores clave en la decisión de Íñigo Errejón de designar a Óscar Urralburu como uno de los dos portavoces nacionales de Más País, junto a Esperanza Gómez, coordinadora general en Andalucía.

El primero es el bagaje político de Urralburu, ya que fue secretario general de Podemos en Murcia y uno de los impulsores de la dirección regional que se presentó en 2015. En segundo lugar, es un premio a la fidelidad de Urralburu, que dejó su cargo orgánico y su escaño en la Asamblea en septiembre de 2019, tras la expulsion de Errejón en Podemos por concurrir a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena.

Óscar Urralburu durante su etapa al frente de Podemos en la Región de Murcia. Cedida

Dos de las conclusiones de las elecciones de Madrid han sido el ascenso de Más País y el descalabro de Podemos. ¿El siguiente paso del partido de Íñigo Errejón es quedarse con el espacio electoral del dimitido Pablo Iglesias?

Te lo digo con toda la sinceridad, no estamos pensando en ese espacio. Nosotros estamos pensando de otra manera: el cambio climático no es de derechas ni de izquierdas, los retos que estamos afrontando ahora mismo no son ni de derechas ni de izquierdas.

Es verdad que nosotros tenemos una clara vocación progresista, pero no tenemos que limitarnos a un espectro concreto, en términos políticos y electorales. España, la Región de Murcia y el resto de Comunidades necesitan políticas que estén mirando a los problemas del siglo XXI y a la juventud.

Tanto Esperanza Gómez como yo somos docentes, y vemos que hay una generación de jóvenes que pide condiciones de trabajo, poder formar una familia y que las viviendas no sean tan caras. La ciudadanía es la que manda en los espacios electorales.

Usted conoce bien Podemos porque fue uno de los impulsores del partido de Iglesias en la Región de Murcia y encabezó su lista en las autonómicas. ¿Qué reflexión extrae de los resultados cosechados por Pablo Iglesias en Madrid?

Es una opinión personal: creo que tiene que ver con el agotamiento del proyecto político. Pablo se equivocó profundamente al pensar que la repetición de las elecciones generales iba a mejorar las condiciones de gobernabilidad del país, para él era condición sine qua non entrar al Consejo de Ministros para mejorar la vida de la gente, pero después de un año en el Consejo de Ministros daba la sensación de que no había más proyecto político.

Luego el paso que da Pablo para intentar salvar la marca en la Comunidad de Madrid, creo que responde a la propia debilidad que le provoca la acumulación de errores desde Vistalegre II.

Usted ha sido nombrado portavoz nacional de Más País, junto a la andaluza Esperanza Gómez: ¿Murcia y Andalucía serán las puntas de lanza de la expasión territorial del proyecto de Errejón?

Sin duda alguna: tenemos unos órganos y unos cuadros que están demostrando que tienen capacidad de acción política y ese trabajo se reconoce desde Madrid. Cuando decimos que España es un país diverso y plural al que hay que atender desde las particularidades de sus territorios, entendiendo que no hay que hablar de España solo desde la capital, sino que hay que dar voz a más territorios, ese pensamiento ha coincidido con que dos de las tres Comunidades donde antes ha ido creciendo Más País son Murcia y Andalucía, de forma que en el partido han visto que es importante hablar desde la periferia y hacerlo de otra manera, sin ese excesivo centralismo que siempre hemos tenido en España.

¿Cuál es la hoja de ruta a seguir por Más País en la Región de Murcia, donde carecen de diputados y concejales?

Va a ser una cuestión de trabajo lento, de pico y pala, con la autonomía que implica no disponer de recursos institucionales. Habrá que trabajar con militancia y con voluntarismo, con vocación y con mucha convicción, que es de lo que se trata. No es lo mismo empezar de cero que hacerlo en un partido con sus estructuras configuradas y con miles de militantes. Todo esto requiere decisiones complejas: desde la construcción del ideario político hasta el diseño orgánico.

Urralburu no habla en vano, puesto que alterna sus cargos como coordinador autonómico y portavoz nacional de Más País con su trabajo como profesor de Historia en el instituto Miguel de Cervantes de Murcia. En esta ardua labor de extender la estructura del partido por los municipios murcianos, su gran apoyo es María Giménez, la otrora número dos de Podemos en la Región, y que como buena 'errejonista' también dimitió en septiembre de 2019 cuando el partido morado sufrió una crisis por la candidatura de Íñigo Errejón con Manuela Carmena en Madrid.

Óscar Urralburu y María Giménez durante su etapa al frente de Podemos en la Región de Murcia. Podemos

Es innegable que los dos motores de Más País en la Región de Murcia fueron vitales para los inicios de Podemos en esta Comunidad. ¿Ustedes van a pescar a militantes descontentos con el proyeco morado en suelo murciano?

La clave no está ahí. Nosotros tenemos la vocación de construir a medio plazo un proyecto verde, que quizá se parezca más a los inicios (de Podemos) y a la voluntad de intervenir políticamente con un enfoque concreto, en un momento en el que somos conscientes de que las cosas deben cambiar.

Todo ello sin pensar en hacer un proyecto exclusivamente de izquierdas, sino un proyecto verde con las respuestas a los problemas ambientales, productivos y al reto del cambio climático y la transición energética que hay a veinte años vista, pero cuyas decisiones hay que tomar ahora, no se puede hacer un borrador para el 2050 como ha hecho Pedro Sánchez. Nosotros no miramos de dónde viene la gente ni cuál fue su militancia anterior: solo queremos el compromiso del trabajo para resolver el problema del siglo XXI.

¿Cuál será el discurso de Más País para ganar músculo político en una Comunidad como Murcia gobernada por la derecha?

En términos socioculturales, la Región es uno de los territorios más difíciles para un partido con nuestro perfil porque los niveles de desigualdad son más altos, los sectores primarios dominan la economía y el sector servicios está muy desregulado. Es decir, las características de esta Comunidad no son las más proclives, pero al mismo tiempo, Murcia es uno de los territorios más vulnerables a los efectos del cambio climático por la desertificación y la disponibilidad hídrica.

La clave en la Región será compatibilizar sostenibilidad y productividad para ver el cambio climático como una oportunidad para convertirnos en una potencia mundial de producción fotovoltaica con un plan de ordenación de las plantas; hacer una reindustrialización en torno al eje energético, y reorientar nuestro modelo agrícola y turístico que está muerto con las actuales políticas del PP.

Reunión con líderes sindicales

El discurso del nuevo portavoz nacional de Más País se fefleja en la agenda que desarrollará el líder del partido en su visita a Murcia: Íñigo Errejón abordará cuestiones laborales en la reunión que este lunes mantendrá con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, respectivamente.

También participará en una mesa redonda sobre medio ambiente y celebrará un encuentro con entidades sociales y colectivos como Pacto por el Mar Menor para conocer sus inquietudes.

Uno de los detonantes del 'sorpasso' que Más Madrid dio al PSOE en los comicios autonómicos del 4M fue la intensa labor de Mónica García como líder de la oposición. Esa es la fórmula que también se pretende seguir en suelo murciano, y por este motivo, Más País ya ha presentado 60 iniciativas en el Congreso de los Diputados sobre temas que afectan exclusivamente a Murcia: desde el pin parental a la electrificación de las líneas de tren y el Corredor Mediterráneo.

"Son cuestiones planteadas en el Congreso que nos preocupan, a nivel orgánico y político, para ir generando ya los equipos de trabajo y presentarnos a las elecciones autonómicas de 2023: nuestra voluntad es establecer acuerdos con plataformas municipales que nos permitan establecer sinergias positivas".