Un juez anula la prohibición en Madrid de fumar en la calle sin distancia de seguridad

Alfonso Villagómez Cebrián, magistrado sustituto del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ha anulado la prohibición de fumar en la vía pública cuando no exista la distancia de seguridad de dos metros en la Comunidad de Madrid. El juez considera que la norma limita derechos fundamentales de los ciudadanos y que no se ha decretado el estado de alarma, por lo que la deja sin efecto.

Según el auto del juez, la normativa regional no puede aplicarse en este momento, ya que hace referencia a una orden de Sanidad que aún no se ha publicado en el BOE, lo que produce indefensión para los ciudadanos y ha su aplicación "nula de pleno derecho". Es más, considera igualmente que la norma no puede aplicarse y limitar derechos fundamentales si no es bajo el paraguas de la declaración previa del estado de alarma.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.