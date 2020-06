Ayuso defiende su gestión en las residencias: "No deberíamos hacer de la anécdota categoría"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en la Asamblea su gestión en las residencias de ancianos de la región durante la pandemia, donde han fallecido más de 6.000 residentes.

Ayuso ha señalado que "se ha creado un relato" sobre "un drama" que ha ocurrido "en todas las comunidades y países", por lo que ha pedido a los políticos no "jugar a ser médicos". "No deberíamos hacer de la anécdota categoría", ha declarado Ayuso mientras insistía en que la crisis en las residencias de la Comunidad de Madrid "no solo ha sido en residencias, también en las casas y los hospitales". "Les recuerdo que estamos ante una pandemia que ha asolado el planeta", ha remarcado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que las elevadas cifras de fallecidos en Madrid se debe a que la región "es la puerta de entrada" y por "la alta densidad de población". "Por eso las cifras de Madrid se ha dado de una manera muy simular en otras comunidades autónomas", ha continuado, para calificar de "inevitable" lo ocurrido. "Lo que sabemos hoy no lo sabíamos en el mes de marzo. No podemos echar el tiempo atrás", ha añadido.

Ayuso también ha negado que haya habido una orden pública que haya decidido o no los traslados de los enfermos de coronavirus en residencias de ancianos a hospitales y que muchos ancianos murieran solos. "Hemos hecho más de 10.600 traslados de personas de residencias a los hospitales. El 25% de los ingresos en los hospitales de la Comunidad de Madrid eran personas mayores, la mitad tenía más de 70 años. Es un virus letal para las personas mayores", ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Así, ha afirmado que Madrid es de las comunidades "que en proporción ha tenido menos fallecidos en residencias". Ha ofrecido datos como que el 85% de los fallecidos en Aragón vivía en residencias o el 72% en Cantabria. "Si hubiéramos tenido al densidad de población de otras comunidades probablemente, lo más seguro, es que el número de fallecidos hubiera sido muchísimo menor", ha opinado.

Si bien Ayuso ha destacado que "se ha hecho lo humana y materialmente posible con lo que se tenía", ha remarcado en varias ocasiones que la pandemia del coronavirus "entró como una ola, una exhalación" en Madrid. A pesar de ello, ha señalad que "por supuesto que hay que hacer una comisión de investigación" sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid, destacando que ya "hay una investigación interna en la Comunidad de Madrid".

Noticia en actualización

