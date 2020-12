La negativa del BNG a los presupuestos divide a la izquierda en Galicia

No ha pasado ni un año desde la firma del acuerdo de investidura entre Bloque Nacionalista Galego (BNG) y PSOE, pero el entendimiento entre ambas fuerzas en el Congreso de los Diputados ha saltado por los aires con la negativa de los nacionalistas a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A pesar de haber salido adelante con una mayoría superior a la de la investidura, las cuentas del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no han recibido el voto favorable del único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien ha denunciado que tratan a Galicia "peor que el PP".

En concreto, el BNG centra sus críticas en la caída de un 11% en la inversión territorializada en Galicia con respecto a las últimas cuentas de Mariano Rajoy, lo que supone una caída de 104 millones de euros en la inversión total.

"Los presupuestos incluyen una rebaja histórica de los peajes de la AP-9, un logro importante del BNG, pero insuficiente en unas cuentas que discriminan a Galicia", relata la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón, en un vídeo difundido en redes sociales para justificar su posicionamiento.

Pese a la insistencia de PSOE y Unidas Podemos para pedir al BNG que votase a favor de las cuentas aludiendo a su carácter "social", los nacionalistas habían puesto precio a su apoyo: 1.000 millones de euros en inversiones para Galicia, muy lejos de los 832,2 que finalmente recibirá.

"No nos importan las presiones ni los insultos: no estamos para hacerle la vida más fácil al presidente de turno, sino para mejorar la vida de los gallegos", añadía Pontón a este respecto.

El propio Néstor Rego también describió la situación con una frase muy gráfica del histórico dirigente nacionalista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao: "Mexan por nós e temos que dicir que chove", esto es, "nos mean encima y tenemos que decir que llueve".

Ante esta negativa por parte del BNG, los socialistas han sido muy contundentes: el viceportavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, acusó a los nacionalistas de ser "irresponsables" y de estar "haciendo el ridículo", así como de "hacerle el caldo gordo a Feijóo, Ayuso Abascal y a toda la derecha española".

Así, Arangüena tachó de "falacia", "mentira" y "afirmación absurda" afirmar que "los presupuestos más sociales de la historia son malos para Galicia", lo que sitúa al BNG "al margen del gran bloque progresista" que apoyó los presupuestos.

Mientras tanto, el portavoz de Galicia en Común y líder de Podemos Galicia, Antón-Gómez-Reino, ha tachado de "inaudito, incomprensible e inédito" que el BNG decida separarse del "bloque de la investidura" y no apoye unos presupuestos que suponen una "vacuna" contra la pandemia.

"No es que no lo entendamos nosotros, es que no lo entienden sus votantes", ha denunciado Gómez-Reino, quien ha augurado que un movimiento como éste conduce al BNG "hacia la irrelevancia", una afirmación muy criticada desde las filas nacionalistas, toda vez que Galicia en Común no obtuvo representación en las últimas elecciones autonómicas.

Desde el PPdeG han calificado de "puesta en escena" y "teatralización" la acción del BNG, ya que entiende que su negativa a apoyar las cuentas se trata de "lágrimas de cocodrilo" y su "enfado" con la "traición" del PSOE "no es real".

"Si de verdad siente el desprecio de Pedro Sánchez a Galicia y su enfado es real, el BNG debería romper sus pactos en diputaciones y ayuntamientos", ha asegurado este viernes el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien considera que al BNG "sólo le importa mantener su parcelita de poder".