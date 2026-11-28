Un terremoto de magnitud 3,8 en Moraleda de Zafayona se deja sentir en numerosos municipios de Granada

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LO ESENCIAL Las claves Un terremoto de magnitud 3,8 registrado en Moraleda de Zafayona se ha sentido en numerosos municipios de la provincia de Granada. El seísmo se produjo a las 12:45 horas a una profundidad de 11 kilómetros, según los datos revisados del Instituto Geográfico Nacional. El temblor ha alcanzado intensidades II y III en localidades como Granada capital, Loja, Atarfe, Ogíjares y Las Gabias, entre otras. Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que no se ha registrado constancia de daños personales tras recibir llamadas de alerta.

Granada ha vuelto a registrar un movimiento sísmico este sábado 28 de noviembre. Un terremoto de magnitud 3,8 ha tenido su epicentro en Moraleda de Zafayona, en el poniente granadino, y se ha sentido en diferentes localidades de la provincia.

El seísmo se ha producido a las 12:45 horas, a una profundidad de 11 kilómetros, según los datos actualizados del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En un primer momento, el organismo había situado el epicentro en Santa Cruz del Comercio y había asignado al movimiento una magnitud de 3,6. Sin embargo, tras revisar los parámetros, elevó la magnitud a 3,8 y modificó su localización.

El temblor ha alcanzado intensidades II y III en distintos municipios, entre ellos Loja, Granada capital, Atarfe, Ogíjares, Otura, Alhama de Granada, Alhendín, Cijuela, Jayena, Salar, Las Gabias, Huétor Tájar, Íllora y Zagra, entre otros.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que ha recibido una llamada desde Granada capital alertando del movimiento sísmico. Por el momento, no tiene constancia de daños personales.

Tras el terremoto, el servicio de emergencias ha recordado algunas pautas para actuar ante este tipo de episodios. Entre sus recomendaciones figura no entrar ni salir de edificios mientras dura el temblor, protegerse bajo una mesa resistente o una estructura fuerte y mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan caer.

Este movimiento se produce en una provincia que ha registrado una importante actividad sísmica durante los últimos meses. No obstante, el IGN ha señalado que en las últimas semanas se ha reducido tanto el número de terremotos como su magnitud.