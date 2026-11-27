El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el mitin de cierre de la campaña en Sevilla junto a Juanma Moreno. David Mudarra

Feijóo pide el voto "limpio" de la derecha, la izquierda y el centro: promete "gobernar para todos" con los trackings al alza

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo cierra la campaña electoral en Sevilla apelando al voto "limpio" de votantes de derecha, centro e izquierda. El candidato del PP promete "gobernar para todos" y pide a los ciudadanos que acudan a las urnas sin rencor y con esperanza. El acto de cierre reunió a casi 7.000 personas junto al Guadalquivir en un contexto de trackings internos favorables para los populares. Feijóo se dirige especialmente a los descontentos de la izquierda a quienes apela a la "decencia" por encima de las siglas partidistas.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la campaña de cara al 29-N a los pies del río Guadalquivir en Sevilla y ha echado el resto.

Tanto que ha pedido el voto "limpio" de la derecha, la izquierda y el centro. Por una razón: promete "gobernar para todos", ha dicho desde el que fuera el Pabellón de la Navegación de la Expo-92 y ante casi 7.000 personas.

Y todo ello con los trackings al alza cuando esta campaña llega a su fin y con visos de poder aglutinar el voto. Los sondeos internos que manejan partidos e institutos demoscópicos reflejan un crecimiento del PP, una caída de Vox y un estancamiento del PSOE en la última semana.

Por eso, se ha dirigido más directamente a los votantes de izquierda: "No os pido que dejéis de sentiros de izquierda, sé que no os gusta lo que veis, pero la decencia no es de izquierdas o de derechas, es una exigencia que está por encima".

Sobre todo porque cree que el voto también dice lo que "una persona está dispuesto a tolerar. Préstame tu voto", ha sido el mensaje final para este votante.

Pero no para pedirles que le quieran, sino que le exijan como líder y presidente del Gobierno: "He venido a servir y voy a ser el presidente de todos, me voten o no".

Feijóo también ha pedido un favor a todos los españoles que vayan a acercarse el próximo domingo a su colegio electoral, que no voten con "rencor, sino con esperanza".

Y lo ha hecho entre sones de la marcha procesional 'La Esperanza de María', interpretada en directo por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, y con mantas para los asistentes para combatir el frío que caía a esa hora de la tarde en la capital andaluza.

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