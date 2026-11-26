El candidato del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, durante una entrevista a EL ESPAÑOL. E.E

"Un proyecto de país significa simplificar, bajar impuestos y que se conozcan las obras que ha hecho un ministro y no el nombre del ministro". "En España hay tres millones de personas esperando una oportunidad para trabajar y hay entre 500.000 y 700.000 puestos de trabajo en la construcción. Hay que darles formación para que puedan trabajar ahí" "Tenemos que tener una relación de vecinos con Marruecos, pero todo tiene que ser con reciprocidad y lealtad". "Nosotros queremos aprobar los Presupuestos y ahí vamos a ser capaces de que no haya problemas de entendimiento [con Vox]". Juan Bravo: "Sánchez ha conseguido que una familia no pueda hablar en Nochebuena de sus diferencias políticas" Juan Bravo: "No dejaremos a un parado con una ayuda en una esquina. El PP se compromete a que trabajar sea más rentable"

Juan Bravo: "No dejaremos a un parado con una ayuda en una esquina. El PP se compromete a que trabajar sea más rentable"

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LO ESENCIAL Las claves El referente económico del PP, Juan Bravo, apuesta por convertir la ayuda de desempleo en una "renta de activación" vinculada a la formación y que garantice que trabajar sea más rentable. En materia de vivienda, el Partido Popular propone agilizar trámites, brindar seguridad jurídica ante la okupación y formar a desempleados para cubrir los puestos que requiere la construcción. Para la financiación autonómica, Bravo defiende un modelo multilateral basado en la sanidad, la educación y los servicios sociales, que no rompa el consenso entre comunidades. El plan del PP para Ceuta prevé la devolución de migrantes a Marruecos, un paquete económico de 650 millones de euros y un refuerzo de la presencia estatal y europea.

Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974) es un español del mundo. Muchos creen que es andaluz, pero nació en Baleares. Conoce bien la geografía española porque, por cuestiones personales y laborales, ha vivido en Mallorca, en Valencia, en Jaén, en Ceuta y en Sevilla a caballo con Madrid.

Su entrada en la política institucional se produjo de la mano del Partido Popular en la circunscripción de Ceuta, donde fue elegido diputado en el Congreso en las elecciones generales de diciembre de 2015 y reelegido en junio de 2016.

Tres años después, un recién investido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo incorporó a su primer Gobierno de coalición como consejero de Hacienda, Industria y Energía en 2019, donde se hizo fuerte negociando presupuestos con Vox y aprobando tres en un solo año.

De ahí que diga que los andaluces tienen la ventaja de que "ya lo han vivido". Tras dar el salto a Génova con Feijóo hace ya cuatro años, concurre de nuevo como candidato al Congreso por Sevilla en estas elecciones y confiesa que la ilusión es máxima, pero también la cautela.

Desde entonces, Bravo se ha consolidado como uno de los principales referentes económicos y técnicos de la dirección nacional del PP liderada por Alberto Núñez Feijóo. "No propongo nada que no me diga Juan que se puede pagar", confesó un día el aspirante a gobernar este país.

Si lo consigue el próximo 29 de noviembre, Bravo tiene muchas papeletas de ser un hombre fuerte en su equipo.

¿Cómo ve la situación en la recta final de la campaña, tras los debates, el mitin de Valencia...?

La ilusión es máxima, pero también la cautela porque ahora mismo hay cero votos en las urnas. No obstante, está claro que el único que ha demostrado tener un proyecto de país es Feijóo.

Según las encuestas, el PP nunca ha estado tan cerca de ganar en Sevilla. ¿Tiene algo que ver en eso la decisión de Feijóo de cerrar la campaña el próximo viernes aquí?

Sevilla es una parte fundamental de Andalucía y también de España. Aquí empezó todo, en aquel congreso en el que Feijóo salió elegido presidente del PP en 2022.

Por tanto, también es un gesto de agradecimiento hacia la provincia y los andaluces.

Hace ya una semana y estamos a las puertas del segundo debate electoral ¿cree que la postura de Sánchez en el primero fue una estrategia fallida?

Creo que Feijóo fue serio y contundente, llegó con propuestas y dialogando, que es lo que los españoles quieren para este país, que se acaben los muros y el diálogo. Y Sánchez intentó hacer una postura impostada y bueno, cuando alguien no es así, pues el ciudadano lo ve.

A Sánchez le falta autenticidad y, por tanto, sintió que estaba fuera de lugar. Sin embargo, todo el mundo sabe quien es Feijóo antes, durante y lo que va a ser después. Y eso es lo que la gente pide. Seguridad y estabilidad.

¿Cree sinceramente que se van a acabar los muros si gobierna el PP y Sánchez se va a la oposición?

Sánchez no es España. Ni es el socialismo. Hay otras muchas personas muy válidas en el socialismo y gente que piensa diferente gracias a Dios, porque España tiene que ser diversa.

Creo que todos tenemos en nuestra familia gente que vota a partidos distintos. Y por eso en Navidad disfrutamos, sonreímos, nos queremos, nos abrazamos...

Sin embargo, mucha gente evita los temas políticos en Nochebuena...

Eso lo ha conseguido Sánchez, que en una cena de Nochebuena no se hable de política en familia y no podamos reírnos de nuestras diferencias. Cosa que antes yo creo que sí que se podía.

Hay que hacer una sociedad española mucho más divertida, en ese sentido, mucho más tolerante, mucho más que pongamos en valor que pensar diferente también es muy bueno. Si me pregunta cuál es el principal prejuicio o daño que ha hecho Sánchez a España ha sido ese muro.

Trae mala suerte hablar de ministerios, pero usted está en las quinielas para Hacienda ¿cree que los datos ‘macro’ que vende el Gobierno no van a ser tan buenos si llegan al poder? Sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente no llega a fin de mes...

Yo lo que sé es lo que usted ha dicho, cómo vive la gente. Y la gente no llega a final de mes. Antes llenar a la cesta de la compra costaba 100 euros en el año 2018. Hoy cuesta más de 140.

Hoy hay un millón de personas más que no pueden comer cada dos días carne o pescado o más de tres millones más que este invierno no podrán poner una temperatura normal de su casa.

A partir de ahí, ¿España va mejor o va a peor? Esa es la realidad.

"El nuevo modelo de financiación tiene que ser multilateral, es decir, que se negocie todo en la misma vía, teniendo en cuenta lo principal, que es la sanidad, la educación y las políticas sociales, y que no vuelva a romper el consenso"

Si el joven quiere emprender, no encuentra vías fáciles para poder emprender, es todo burocracia, son todo impuestos. Si el joven quiere encontrar un buen puesto de trabajo, resulta que en muchos casos se tiene que marchar fuera.

Entonces la pregunta es ¿a quién le va mejor? A la clase media, a la clase trabajadora, a la clase emprendedora, a autónomos o a los jóvenes, no. Nosotros estamos en construir un país que le vaya bien a esos. Ese es el objetivo.

Usted ha sido consejero en Andalucía ¿cuál cree que es el mejor modelo de financiación para las comunidades autónomas? En en tres guiones si puede ser...

Lo primero es que sea multilateral, es decir, que se negocie todo en la misma vía. Lo segundo, que tenga en cuenta lo principal, que es la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Y en tercer lugar, que no se vuelva a romper más el acuerdo y el consenso, que se trabaje en fondos europeos en inversiones, en colaboración público-privada y en vivienda. Y, sobre todo, que haya un proyecto común del Estado con las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos y el sector privado.

¿Cómo no vas a tener en cuenta el presidente de Cataluña para decidir cuáles son las prioridades de las inversiones en Cataluña? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende que se presenta un sistema de financiación autonómica y solamente lo apoya un partido como Esquerra Republicana y no el resto de comunidades autónomas?

Sobre Transportes...

Hablar de transportes en Andalucía es dolor y sufrimiento porque son muchas personas las que hemos perdido en este camino, muchísimas. Hemos visto que la falta de gestión, la corrupción en los contratos públicos, las mordidas... han generado esto.

¿Cuál es vuestro compromiso?

Lo primero hacer una auditoría, un análisis de las deficiencias de limitaciones temporales de velocidad, un plan de choque a corto y luego a medio y largo plazo. Por eso, Feijóo ha planteado una inversión de más de 300.000 millones de euros para mejorar las infraestructuras ferroviarias y las viarias en los próximos 15 años.

Yo creo que un proyecto de país significa simplificar, bajar impuestos y al final, entre todos, hacer lo que la sociedad está pidiendo, que sea más importante conocer las obras que ha hecho un ministro que el nombre del ministro.

"Ceuta ha sido invadida. El PP tiene un plan que pasa por la devolución a Marruecos, una inversión de 650 millones de euros y reforzar la presencia del Estado y de la Unión Europea en la ciudad"

Posiblemente todo el mundo sabe quién era el ministro que ya se ha marchado, pero difícilmente sabría cuáles son las obras que ha hecho.

Son retos inminentes, como los Presupuestos, la vía Sevilla-Madrid, Ceuta... Son cuestiones que hay que abordar el día 30 de noviembre.

Efectivamente. Hoy en día, alguien que haga presupuestos le tendríamos que dar un valor especial porque hemos visto cómo ha sido capaz de pasar una legislatura, ya no sin aprobarlos, sino sin ni siquiera presentarlos. Cuando el presupuesto es en el instrumento económico que sirve para marcar un camino.

El AVE Madrid-Sevilla era un referente internacional, se convirtió en una bandera de España que nos permitió salir al mundo a explicar cómo era España y éramos capaces de hacer cosas que no se imaginaban.

Y hoy es al revés, más del 70 % de las víctimas de accidentes de alta velocidad del mundo son españolas.

Y sobre Ceuta...

Ceuta ha sido invadida. Pedro Sánchez dijo que era una violación de la integridad territorial y ha demostrado el presidente que es. Ya vimos cómo abandonó al Rey y a los valencianos en Valencia, en Paiporta, cómo dijo "si necesitan ayuda que la pidan", pero hemos vuelto a ver cómo fue a Ceuta y apenas solo pudo dedicar de su verano 110 minutos a la ciudad.

Yo creo que los ceutíes, que son España, que son Europa y que es la frontera terrestre de otro continente, se merecen nuestro cariño, pero también nuestra solución a sus problemas. Y la solución pasa prioritariamente por devolver a todo el mundo a Marruecos.

¿Qué plan tiene el PP para su recuperación?

Lo tenemos. Punto número uno, la devolución de todo el mundo a Marruecos. Punto dos, un plan económico para Ceuta y Melilla dotado con 650 millones. Y tres, reforzar toda la presencia del Estado y de la Unión Europea en Ceuta.

Otro punto tendría que ser mejorar las relaciones con Marruecos ¿no?

La primera visita que ha hecho de manera institucional un presidente hasta que llegó Sánchez era visitar a Marruecos. Marruecos es un vecino, con lo cual las relaciones tienen que ser como las que se tienen con un vecino, pero también tiene que haber reciprocidad y lealtad.

Lo primero que tiene que hacer Marruecos es propiciar la devolución de todas esas personas que tratan de entrar de manera irregular a nuestro territorio. A partir de aquí tenemos mil relaciones para poder mejorar.

Hablamos de Sevilla, el alcalde dice que Sánchez es el presidente más antisevillano que ha conocido. ¿Usted también lo ve así?

Hombre, a las pruebas nos remitimos. ¿La SE-40 ha tenido algún avance? Nada. El puente del centenario no solamente no ha tenido avances, sino que se ha convertido en uno de los centros de la corrupción de sanchismo.

Sobre la conexión del aeropuerto con la ciudad, la Junta Andalucía avanzó en los primeros informes porque el Gobierno no quería y ahí se quedó con los avances de la Junta.

En vivienda, hay que destacar el esfuerzo que está haciendo la ciudad que está proyectando en torno de 2.500 viviendas y el PSOE había hecho 80 en ocho años.

¿Qué es lo principal que se tiene que hacer por esta tierra el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre?

Ahora mismo es abrir la línea Sevilla-Madrid, pero con seguridad y también por una cuestión económica a las puertas de una Navidad.

La Cámara de Comercio ha dicho que se perdía entre 1,5 millones de euros diarios. Luego esa conexión, repito, era marca España y tenemos que recuperarla cuanto antes. Las comunicaciones son fundamentales.

Usted es el responsable de su partido en materia de vivienda ¿qué ha provocado esta situación? Y ¿cómo lo van a revertir? Un millón de vivienda en cuatros son muchas viviendas…

Son muchas viviendas, pero es que hay mucha necesidad, son muchas familias... Cuando hablamos de viviendas, hablamos de hogares.

Hoy en día una persona se compra la casa con 41,8 años de media. Para acelerarlo es necesario una legislación adecuada, una ley del suelo, unos plazos de 90 días, una declaración responsable, una ley de antiokupación que dé seguridad jurídica al propietario para que esas 400.000 viviendas, que están vacías y que no se quieren alquilar por miedo, vuelvan al mercado.

Pero para su construcción hacen falta sobre todo albañiles, electricistas... ¿los hay?

En España hay tres millones de personas esperando una oportunidad para trabajar y hay entre 500.000 y 700.000 puestos de trabajo en la construcción. Hay que darles formación para que puedan trabajar ahí.

En España tenemos que construir de aquí al año 2040, según todos los estudios, tres millones de viviendas. No creo que haya muchas profesiones que te aseguren que en los próximos 14 años vas a tener trabajo.

No hay ninguna profesión que te garantice que en tu campo, como electricista, albañil o encofrador, la Inteligencia Artificial no va a entrar.

Sobre el papel pinta bien, pero hay que llevarlo a la práctica...

Tenemos que coger a esas personas que están esperando no depender de una ayuda, sino depender de su propio trabajo y trabajar lo máximo posible para tener los máximos recursos para ello.

Que les digamos, 'oye, déjame confía en mí, dame tres meses, dame seis meses de tu tiempo para que te forme y déjame que te una al mercado que te puede dar oportunidades para 15 años, para que puedas ganar un sueldo digno y no tengas que estar al pendiente de esa subvención o de esa ayuda'.

Es decir, en lugar de darte el pescado, vamos a dar la caña de pescar. Incluso si podemos, la fábrica de la caña de pescar, porque estoy seguro que entre esos tres millones de personas saldrán autónomos emprendedores.

"Si cogemos a una persona que se queda desempleada por el motivo X, lo mandamos a la esquina y decimos, 'toma, te damos una ayuda, pero no te quejes'. De ahí no saldrá nunca".

Nosotros sí vamos a construir viviendas, pero hablamos también de rehabilitar viviendas que ahora mismo no se alquilan porque están muy deterioradas, porque vienen de una herencia y copiando modelos que ya se implantan.

Nosotros proponemos que esa vivienda la pueda ceder a la Administración pública, y que esta se asegure contigo 10, 15 o 20 años de alquiler a un precio ajustado. Entonces la administración recibe esa vivienda, la reforma, la pone perfecta para alquilar y la alquila.

Feijóo promete sustituir el ingreso mínimo vital por una "renta de activación" que se les retirará a quienes rechacen empleos sin "causa justificada"... ¿cómo se regularía?

La renta de activación, exactamente. Es decir, una persona que se queda desempleada que no se deje en una esquina. Esto es como si cogemos a un alumno que, en un momento dado, pasa dificultades y le cuesta aprobar y lo mandamos a la esquina. No va a probar en la vida.

Si cogemos a una persona que se queda desempleada por el motivo X, lo mandamos a la esquina y decimos, 'toma, te damos una ayuda, pero no te quejes'. De ahí no saldrá nunca.

Nosotros cogeremos a esa persona que se ha quedado desempleada y le vamos a decir, 'a ver, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Dónde crees que está es tu futuro?

Le dibujas el escenario, las oportunidades de trabajo y le dices, 'confía en mí que voy a hacer una ruta de formación para que tengas una oportunidad y te voy a preparar entrevistas de trabajo y te voy a acompañar esos procesos y además te voy a asegurar que trabajar va a ser más rentable que no trabajar'.

Es cierto que hay muchos negocios que se están perdiendo...

Por ejemplo, ¿sabes la cantidad de autónomos que hay que son mayores, que se van a jubilar y nadie sabe que se van a jubilar y tienen negocios, que pueden ser adquiridos por esas personas que el Gobierno les ha mandado la esquina de pensar en lugar de ofrecérselo?

Un ejemplo es Zaragoza y esto es gestión y trabajo. Tenemos gente en la administración y tecnología para poder hacer eso.

El otro día conocí a un señor que tiene una tienda de persianas en Sevilla. Su hijo había estudiado Ingeniería y su hija, Medicina. 'Nadie va a seguir con mi negocio', me decía, pero este negocio es rentable. ¿Y vamos a dejar a la ciudad sin alguien que nos atienda en algo tan básico como arreglar una persiana? ¿Vamos a perder un negocio que tiene rentabilidad porque nadie se preocupa de darle esa continuidad?

Conectar a la gente...

Pero para esto no hay fórmulas mágicas, la única fórmula es el trabajo y la gestión. Y eso es lo que a este país le ha faltado en todos estos años.

Vamos a trabajar todos juntos para que el país que su conjunto funcione y para que la gente en vez de ganar un sueldo medio de 30.000, aspire a ganar un sueldo medio de 50.000. Ese es un proyecto de país.

La última pregunta, según también las encuestas, todo apunta a que su partido va a ganar las elecciones, pero no van a poder gobernar solos... ¿Cómo ve el panorama ahora mismo con Vox y cómo lo ve un futuro?

Los andaluces tenemos una ventaja y es que esto lo hemos vivido. Entonces, mientras está el Partido Popular, la gente sabe lo que va a pasar.

Nosotros queremos también aprobar presupuestos, creemos en el equilibrio presupuestario, y ahí vamos a ser capaces de que no haya diferencias, de poner a los ciudadanos por delante.

Nosotros reivindicamos para el Partido Popular una mayoría fuerte, consolidada que permita que esas medidas salgan adelante. No vamos a tener problemas de entendimiento, pero le pedimos a la gente que confíe en el proyecto de Feijóo porque es el que lo ha puesto encima de la mesa para España.

Feijóo ya ha demostrado que sabe gobernar, lo ha hecho durante 14 años en Galicia, con lo cual es un gran gestor y la gente pide que para el cambio él sea la persona.