De confirmarse oficialmente como violencia machista, Gloria sería la víctima mortal número 48 en España en lo que va de año y la 13 en Andalucía.

La víctima figuraba como un caso activo dentro del sistema VioGén de seguimiento de violencia machista y estaba vinculada a su presunto homicida.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años, última pareja de la víctima, como presunto autor del crimen, el cual se investiga como un nuevo caso de violencia de género.

Gloria Vallejo, de 44 años, fue hallada muerta a golpes y semienterrada en una duna de la playa de Lavaculos, en Chiclana de la Frontera, tras permanecer entre cinco y diez días abandonada.

La playa de Lavaculos conforma una pequeña área con corrales y dunas junto al arenal de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Cuenta con un espacio dedicado a los perros.

Justo por esa zona paseaba el pasado 18 de octubre, en torno a las 11:00, una pareja con su mascota cuando advirtieron algo extraño en las dunas.

Se trataba del cadáver semienterrado de Gloria Vallejo, de 44 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria pero residente en Cádiz desde hacía muchos años.

El cuerpo se encontró en un avanzado estado de descomposición, lo que hizo que no se pudiera determinar el sexo ni la identificación hasta después de las pruebas forenses y de ADN cotejadas con sus familiares.

Los peritos estimaron que el cadáver podía llevar entre cinco y diez días abandonado en la playa gaditana. Allí estuvo todo ese tiempo sin que nadie se percatara.

Gloria sufrió una muerte violenta, asesinada a golpes. Presentaba fuertes traumatismos en la cabeza.

El último (o penúltimo) acto de este crimen se ha escrito este miércoles, 25-N, precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entorno de la playa de Chiclana donde fue hallado el cadáver. A. C.

La Guardia Civil de Cádiz detuvo ayer a un hombre de 44 años en la propia localidad de Chiclana como presunto autor del asesinato de Gloria.

Los investigadores llevaban tiempo tras la pista de este chiclanero, última pareja de la mujer fallecida.

Finalmente, guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, de la Comandancia de Cádiz se trasladaron a Chiclana para detener al sospechoso y registrar su domicilio.

El detenido ha pasado a disposición de la titular del Juzgado Mixto nº 4 de los de Chiclana y la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.

El suceso se investiga como violencia de género, por lo que Gloria Vallejo sería la víctima número 48 en casos de este tipo en lo que va de año en España. Con ella, serían 13 las asesinadas en Andalucía.

Un caso activo

Uno de los puntos ciegos del caso es la confirmación de que Gloria figuraba en el sistema VioGén, la herramienta del Ministerio del Interior que permite el seguimiento de los casos de violencia de género y que evalúa el riesgo y la protección de las víctimas.

Su caso estaba activo y atañía a su última pareja y presunto homicida.

El suceso ha generado una gran conmoción en la provincia de Cádiz, más aún teniendo en cuenta que su desenlace, con la detención del sospechoso, ha coincidido con las marchas del 25-N.

El Ayuntamiento de Chiclana reaccionó a la noticia mostrando su "firme condena" por este asesinato.

En un comunicado, la delegada municipal de la Mujer en Chiclana, María de los Ángeles Martínez Rico, señaló que "la muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo fue encontrado en la playa de Lavaculos, nos golpea como sociedad y nos recuerda, de la manera más cruel, que la violencia machista sigue arrebatando vidas de mujeres".

"Hoy, más que nunca, el 25-N no puede ser solamente una fecha en el calendario. Es un día para recordar a las mujeres asesinadas, acompañar a quienes sufren violencia y reafirmar nuestro compromiso colectivo para erradicarla", añadía.

"Consternación" en Cádiz

También el alcalde de Cádiz, Bruno García, se sumaba a la "consternación" y pidió "redoblar los esfuerzos" para "prevenir la violencia, detectar las situaciones de riesgo, proteger a las mujeres y acompañar a quienes necesitan ayuda".

"Los hechos conocidos nos conmocionan y nos recuerdan, una vez más, que no podemos bajar la guardia frente a la violencia machista. Cádiz seguirá trabajando con firmeza para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo", dijo.