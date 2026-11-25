Muere un trabajador tras sufrir una caída en una nave industrial de Granada

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LO ESENCIAL Las claves Un trabajador ha fallecido tras sufrir una caída en una nave industrial situada en la carretera de Cúllar, en Caniles (Granada). El trágico suceso se produjo alrededor de las 10:45 horas de este martes. Los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad desplazadas al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón. Se ha activado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo para investigar las circunstancias del accidente.

Un hombre ha muerto en la mañana de este martes tras sufrir una caída en una nave de Caniles (Granada).

Así lo confirman desde el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

De acuerdo con los detalles aportados, el suceso ha ocurrido sobre las 10:45 horas.

Alrededor de esa hora, el 1-1-2 ha gestionado una llamada en la que se solicita ayuda para un trabajador que había sufrido una caída en una nave situada en la carretera de Cúllar.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que no se ha podido hacer nada por salvar la vida del varón que ha resultado fallecido en el mismo lugar. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ha ocurrido este suceso.