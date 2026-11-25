Detenido en Chiclana un hombre por la muerte de su pareja, hallada en octubre semienterrada en una duna

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha detenido en Chiclana a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de su pareja, Gloria Vallejo, de 44 años. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado y con signos de violencia en la playa de Lavaculos. La mujer figuraba en el sistema Viogen con un caso activo que implicaba a su actual pareja y presunto agresor. La detención se ha producido este 25 de noviembre y el Juzgado Mixto número 4 de Chiclana ha decretado el secreto de las actuaciones.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre en Chiclana de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de la muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo sin vida apareció semienterrado en una duna.

Se encontró en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri el 18 de octubre, con evidentes signos de muerte violenta.

La víctima figuraba en el sistema Viogen y la detención llevada a cabo en la mañana de este miércoles hace que se trate su muerte como un presunto homicidio por violencia de género.

Según ha explicado la Guardia Civil, las actuaciones que se han llevado a cabo desde el momento en que se localizó el cuerpo y se identificó, por parte de los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, apuntaban a su actual pareja.

Asimismo, ha señalado que, una vez identificada la víctima, recabadas las correspondientes testificales y realizada la autopsia, se pudo comprobar que la víctima figuraba en el sistema Viogen, en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida.

En el momento de su muerte, Gloria Vallejo tenía 44 años de edad, era natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz.

Las diligencias y el detenido serán puestos a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de los de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones.

"Hay que redoblar esfuerzos"

El Ayuntamiento de Chiclana ha mostrado su "firme condena" por el asesinato tras un arresto que ha tenido lugar este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En un comunicado, la delegada municipal de la Mujer en Chiclana, María de los Ángeles Martínez Rico, ha señalado que "hoy es un día de profundo dolor para Chiclana".

"La muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo fue encontrado en la playa de Lavaculos, nos golpea como sociedad y nos recuerda, de la manera más cruel, que la violencia machista sigue arrebatando vidas de mujeres", ha aseverado.

A lo que ha añadido: "Hoy, más que nunca, el 25-N no puede ser solamente una fecha en el calendario. Es un día para recordar a las mujeres asesinadas, acompañar a quienes sufren violencia y reafirmar nuestro compromiso colectivo para erradicarla".

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado su "profunda consternación" y ha pedido "redoblar los esfuerzos" para "prevenir la violencia, detectar las situaciones de riesgo, proteger a las mujeres y acompañar a quienes necesitan ayuda".

"Los hechos conocidos nos conmocionan y nos recuerdan, una vez más, que no podemos bajar la guardia frente a la violencia machista. Cádiz seguirá trabajando con firmeza para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo", ha manifestado.