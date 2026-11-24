Pedro Sánchez en el mitin de arranque de campaña en Sevilla. Europa Press

Los andaluces reprueban a Sánchez: el 40% cree que "no ha hecho nada bueno" y el 70% lo quiere fuera de la Moncloa

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LO ESENCIAL Las claves Un 39,7% de los andaluces afirma que Pedro Sánchez "no ha hecho nada bueno" y un 63% valora su gestión como "mala" o "muy mala", según el estudio preelectoral del Centra. El 73,2% de los encuestados en Andalucía considera necesario un cambio al frente del Gobierno de España y un 80% califica la situación política actual como negativa. El presidente del Gobierno obtiene una nota de 3,57 sobre 10 entre los andaluces, quedando por detrás de Alberto Núñez Feijóo, que alcanza un 4,39. La estimación de voto prevé la pérdida del 8,5% de los sufragios para el PSOE en la región, lo que supondría su peor resultado histórico en unas elecciones generales.

A un paso de las urnas, Sánchez trata de movilizar el voto en Andalucía, la comunidad más poblada y el viejo granero socialista.

El presidente ha vuelto este lunes a la región donde abrió la campaña —en este caso a Córdoba— para reflotar una expectativas que no son buenas.

Pero, ¿qué piensan los andaluces del presidente del Gobierno? ¿Tiene posibilidades de seducir a un electorado que reparte nada menos que 60 escaños en el Congreso?

Los datos que arroja el estudio preelectoral de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, son, más que preocupantes para sus intereses, demoledores.

Hasta un 39,7% de los andaluces cree que Sánchez "no ha hecho nada bueno" en sus años de gestión al frente del ejecutivo nacional.

Se trata de una respuesta espontánea, esto es, no en base a un cuestionario cerrado, entre los 2.400 entrevistados en dos oleadas: 21-28 de octubre y 5-11 de noviembre.

Un 23% valora la "subida de sueldos/pensiones" como su gran aportación, un 3,3% la protección de los servicios públicos y un 2,7% "anticipar elecciones".

Para el 23%, lo "peor" de Sánchez ha sido "todo" y un 20% apuesta por "la corrupción". El 63% de los andaluces ve "mala" o "muy mala" su gestión, mientras que en el lado contrario la ve "buena" o "muy buena" el 14%.

Fin de ciclo

Hay un pesimismo con la actual política española: el 80% la ve "negativa". Y una sensación mayoritaria de fin de ciclo.

A la pregunta de si "¿Considera necesario o no un cambio al frente del Gobierno de España?", un abrumador 73,2% responde que "sí", mientras que el "no" representa un 24,1%.

El 32% de los andaluces atribuyen la "principal responsabilidad" del accidente de Urda al presidente del Gobierno y casi un 60% ve "muy mal" la gestión de la crisis de Ceuta por parte de Sánchez.

Los encuestados también se muestran escépticos con la reciente huelga general. Un 54% cree que se convocó "contra la oposición" y el 27% se manifiesta "en contra".

Sánchez concita un 3,57 sobre 10 de valoración entre los andaluces frente al 4,39 de Feijóo. Un 28% asegura que votará por el PP y un 20% hará lo propio por el PSOE.

Un 'suelo' histórico

El Centra ha arrojado datos de estimación de voto que hablan de una nueva caída de los socialistas en las elecciones generales.

El PSOE perdería un 8,5% de votos en Andalucía, hasta quedarse en el 25% y entre 18 y 20 escaños. Sería menos de los actuales 21.

Si se cumplen las previsiones de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces estaríamos ante el peor resultado en Andalucía en unos comicios generales. El peor de la historia.

Sumado a la reciente debacle en las autonómicas del 17 de mayo, el PSOE se asomaría a un escenario de crisis interna. Y todo ello se habría producido en el ciclo político de Sánchez al frente del partido.

Está por ver si Andalucía es este 29-N el último salvavidas del actual presidente o le da la puntilla a su etapa.