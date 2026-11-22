La emprendedora señala las dificultades de la burocracia española, la alta competencia de un sector tradicional y las trabas para conciliar la maternidad con la disponibilidad 24/7.

El proyecto surgió a finales de 2025 para resolver las barreras culturales e idioma en el sector funerario español ante la pérdida de seres queridos durante estancias o viajes.

Funecon actúa como una 'wedding planner' de exequias, encargándose de la burocracia, la atención en el idioma nativo de las familias y la intermediación con consulados y funerarias.

La ingeniera almeriense Raquel Martínez dejó Microsoft tras 13 años para cofundar Funecon, una empresa con sede en Almería que coordina y gestiona funerales para extranjeros en España.

Solo el 16,04% de las personas que fundan empresas tecnológicas en Andalucía son mujeres. Detrás de esa cifra hay proyectos que buscan abrirse camino en sectores tan distintos y fuera de lo convencional como los servicios funerarios.

En este sector desarrolla su actividad Raquel Martínez, cofundadora de Funecon, una compañía que la empresaria almeriense define como una especie de 'wedding planner' especializada en funerales para extranjeros.

A sus 44 años, Martínez es ingeniera clínica y acumula una trayectoria profesional que incluye trece años en Microsoft, durante su etapa de residencia en Irlanda.

Junto a un socio irlandés, decidió poner en marcha Funecon y aplicar sus conocimientos tecnológicos y de gestión logística a un sector muy alejado de su experiencia anterior: el funerario.

Con sede en Almería y presencia en todo el territorio nacional, la compañía presta asistencia a ciudadanos extranjeros que sufren la pérdida de un familiar durante su estancia en España y necesitan gestionar todos los trámites relacionados con el fallecimiento.

Funecon actúa como intermediaria entre las familias, las funerarias y los consulados. Su trabajo consiste en coordinar los trámites, explicar las diferencias culturales y burocráticas y atender a los familiares en su propio idioma, también a través de WhatsApp.

"Somo como un wedding planner pero para funerales", explica con soltura Martínez.

Experiencias cercanas

La idea surgió después de vivir de cerca dos experiencias familiares relacionadas con la muerte en países diferentes y comprobar que los ritos, los tiempos y los procedimientos no eran iguales.

También detectó que muchas funerarias españolas tenían dificultades para atender a clientes extranjeros por la barrera del idioma y por el desconocimiento de sus costumbres.

Una de las historias que mejor explica la labor de Funecon es la de una mujer malasia que recorría el Camino de Santiago junto a su marido y sus hijos pequeños cuando su pareja falleció a pocos kilómetros de llegar a la ciudad.

"Tras la incineración, necesitaba reunir y legalizar varios documentos para poder llevarse la urna a su país. Los trámites podían prolongarse durante meses y ella no podía permanecer tanto tiempo en España con sus hijos", explica la almeriense.

Sin encontrar ayuda en distintas funerarias, terminó dejando la urna en una consigna de Madrid antes de regresar a Malasia.

Funecon se encargó de recogerla, gestionar la documentación y realizar las gestiones consulares necesarias para enviársela. "Tuvimos que ir al consulado en numerosas ocasiones hasta que conseguimos enviarle la urna", recuerda Martínez.

El proyecto se lanzó en noviembre de 2025 y apenas dos semanas después atendió a su primera familia. Desde entonces, la empresa ha ido ampliando sus servicios y su red de contactos.

Burocracia

Sin embargo, levantar el negocio no ha estado exento de dificultades. Martínez señala especialmente la burocracia española, que compara con los trámites que conoció durante su etapa en Irlanda.

"La burocracia española es terrible: son muchos papeles, muchas trabas y muy poca ayuda", afirma.

Martínez, además, habla de las dificultades de desarrollarse en el sector funerario. "Es muy cerrado y muy territorial, con una competencia elevada", asegura.

Como añadido, el obstáculo que más acusa tiene que ver con la conciliación. Como autónoma y madre, debe estar disponible a cualquier hora y no siempre puede acudir a encuentros profesionales o actividades fuera de Almería.

Recuerda, por ejemplo, haber tenido que renunciar a participar en un evento en Madrid porque no tenía con quién dejar a su hija. "Como buena autónoma, no tenemos horarios, tengo que estar disponible 24-7", explica. Y es tajante sobre la dificultad de compaginar ambas facetas: "La conciliación no existe".

Pese a las trabas y a las complicaciones, Martínez asegura que el negocio funciona. De hecho "diariamente" reciben llamadas o bien para recibir asesoramiento o bien para contratar directamente los servicios.