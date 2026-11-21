Muere un motorista tras chocar contra una farola en Churriana de la Vega (Granada)

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LO ESENCIAL Las claves Un motorista de 44 años ha fallecido tras colisionar contra una farola en la Avenida Cristóbal Colón de Churriana de la Vega. El suceso ha tenido lugar este sábado alrededor de las 13:21 horas, cuando el vehículo se salió de la vía. Los servicios sanitarios del 061 intentaron reanimar a la víctima sin éxito tras entrar en parada cardiorrespiratoria. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, activando esta última el protocolo judicial.

Un hombre de 44 años de edad ha muerto este sábado tras chocar con la moto que conducía contra una farola en el municipio granadino de Churriana de la Vega, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente de tráfico se ha producido en el casco urbano de la localidad sobre las 13:21 horas, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de la salida de vía del ciclomotor y posterior choque contra una farola en la Avenida Cristóbal Colón.

Al lugar se han movilizado, avisados por el número único de emergencias, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con una UVI móvil y un equipo médico, junto con Policía Local y Guardia Civil.

Los sanitarios han practicado las maniobras de reanimación de forma infructuosa a la víctima al entrar en parada cardiorrespiratoria tras el siniestro. El instituto armado ha activado el protocolo judicial.