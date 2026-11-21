Abascal pide "respeto" sobre la estrategia del voto útil: "En Andalucía, Vox logró lo que no pudo el PP en 40 años"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal defiende la utilidad del voto a Vox en Sevilla recordando que su partido ayudó a desalojar al PSOE del Gobierno andaluz tras 40 años. El candidato responde a las críticas de Mariano Rajoy tildando de inútil la mayoría absoluta del PP y exige a Alberto Núañez Feijóo que aclare sus posibles pactos postelectorales. Vox anuncia querellas por desobediencia contra los ministros de Exteriores y Presidencia tras detectarse urnas separadas en consulados para los nacionalizados por la Ley de Nietos suspendida por el Supremo.

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha aterrizado por segunda vez en Andalucía para pedir el voto en un territorio que considera clave. "El último escaño en Sevilla nos la jugamos con la izquierda", ha advertido.

Con un ambiente de derbi, a unas horas del partido Sevilla y Betis, el candidato de Vox ha aprovechado el mitin del Muelle de la Sal, junto al río Guadalquivir, entre el puente de Triana y la Torre del Oro, para pedir "respeto" hacia la utilidad del voto útil.

Y ha lanzado una advertencia a unos metros del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz: "Lo que el PP no había logrado en 40 años lo logró Vox al contribuir a desalojar al PSOE".

La pasada semana, desde Estepona, el presidente de Vox pidió expresamente el voto para el Partido Popular a quienes no compartan la prioridad nacional de Vox: "Hay que echar al capo de la mafia".

Sin embargo, tras la petición del expresidente Mariano Rajoy hace unos días de que no se vote a Vox para no dividir el voto, ha pedido respeto. "Es útil votar a todo lo que represente una alternativa".

Pero sí le ha lanzado un mensaje al expresidente: "Fue inútil darle una mayoría absoluta a los inútiles que la tiraron por el retrete, no cumplieron su programa electoral ni derogaron la legislación de Zapatero".

Sobre todo porque Abascal tiene claro que, "únicamente, el crecimiento de VOX es lo que está asegurando la alternativa el día 29 de noviembre". También ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que "conteste con quién va a pactar después del 29 de noviembre".

En cualquier caso, ha pedido que "nadie se confíe" y que lo primero que hay que hacer ese día, es ir a votar.

Querellas por la Ley de Nietos

En el mismo mitin, Abascal ha anunciado que su formación interpondrá de "manera inmediata" querellas por "desobediencia" después de haberse conocido que el Gobierno ha dado instrucciones para colocar urnas separadas en los consulados destinadas "a los votos de los nacionalizados por la Ley de nietos que el Tribunal Supremo ha suspendido".

Abascal lo ve como "un acto de desobediencia". En concreto, las querellas irán contra el ministro de Exteriores, contra Bolaños, contra el director del censo y, si se colocan esas urnas, contra "los cónsules que sea necesario", ha enfatizado.

Entre cánticos con palabras malsonantes dedicados a Pedro Sánchez, el líder de Vox también se ha referido "al inquilino de la Moncloa".

"Miente con un descaro que no se ha visto nunca antes en la política española", ha afirmado, describiéndole como "campeón de la mentira, que es capaz de mentir a su propia madre, y liderando una mafia mentirosa, una mafia corrupta y una mafia traidora".

"Están todos pringados, unos en el banquillo y otros ya condenados".

Por último, Abascal ha enarbolado también en Sevilla dos de sus máximas banderas: la prioridad nacional y la remigración.

"Si aquí hay un imán en una mezquita diciendo eso, a ese imán se le agarra de las barbas, se le da una patada en el culo y se le manda al lugar del que ha venido", ha remarcado Abascal entre los aplausos de más de 3.000 personas que ha congregado a orillas del Guadalquivir.