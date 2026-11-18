La Junta de Andalucía exige un calendario para reabrir cuanto antes la “alta velocidad y alta seguridad”

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía exige al Gobierno central un calendario para reabrir con máxima seguridad la línea de alta velocidad con Madrid, cortada tras el accidente de Urda. El Ejecutivo andaluz denuncia "opacidad total" y alerta del grave impacto económico, que alcanza 1,3 millones de euros diarios según la Cámara de Comercio de Sevilla. La consejera de Igualdad critica el fallo continuado de las pulseras para maltratadores ante la celebración de la campaña del 25N 'Que vuelva todo menos el miedo'. El Consejo de Gobierno aprueba un plan de 116 millones para prevenir la diabetes, 12 millones para depuradoras en Almería y la nueva ordenación del Parque Natural Sierra de Huétor.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha exigido al Ejecutivo central un calendario para reabrir en el más breve plazo la línea férrea entre Madrid y Andalucía, cortada desde el accidente de Urda.

“Exigimos la alta velocidad y también alta seguridad”, ha dicho la también consejera de Hacienda, que ha denunciado “opacidad total” sobre “una cuestión prioritaria para ciudadanos y empresas”.

“No tenemos ninguna información al respecto, cada día que pasa nos acercamos a fechas importantes como puente de diciembre o Navidad y Andalucía sigue aislada”, ha añadido.

España también ha indicado que la administración andaluza tiene cálculos y estimaciones del perjuicio económico que el corte en la línea está causando a la comunidad, pero que su concreción “depende de cuándo se abra”.

Se ha remitido de momento a cálculos provinciales, como el realizado desde la Cámara de Comercio de Sevilla, con 1,3 millones de euros diarios, o de los empresarios malagueños, que temen que alcance los 152 millones si la línea sigue cortada el 13 de diciembre.

“Es importante abrir la línea, pero también lo es que nos den la máxima seguridad”, ha añadido.

Carolina España se ha felicitado porque el comisionado para las víctimas del accidente de Urda sea Jaime Mora, que ya hace esta labor en la tragedia de Adamuz.

“Hoy se cumplen diez meses y aún no se han dado explicaciones sobre las causas, y cada noticia que conocemos nos inquieta aún más”.

25N

El Ejecutivo andaluz ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno las medidas y celebraciones en torno al 25N, Día de la Violencia contra la Mujer.

Tanto la portavoz como la consejera de Igualdad, Loles López, han mostrado su preocupación sobre las noticias que se suceden en torno al mal funcionamiento de las pulseras anti maltratadores.

“Las pulseras ni funcionaron ni funcionan. La Ministra de Igualdad se ha dedicado a trabajar para salvar a un hombre, a Sánchez, mientras ha puesto en peligro a todas las víctimas”, ha acusado López.

La consejera ha hecho un relato cronológico para señalar que en conversaciones privadas en mayo pasado la ministra Ana Redondo admitía que las pulseras “fallan en su esencia”.

“Pero en una entrevista en televisión en septiembre dice que funcionan perfectamente y nunca han fallado. Miente”, ha insistido.

“La violencia de género existe, no distingue color de piel, situación socioeconómica … Pero sí tiene una diana, la mujer por el mero hecho de ser mujer. No sólo se ve en los moratones, también en la mirada apagada, en el miedo permanente, existir sin ser”, ha asegurado López.

La consejera ha asegurado que “la mejor herramienta para combatirla es la unidad de toda la sociedad”, y ha señalado la “esperanza que aportan los profesionales y los recursos” que atienden a las víctimas.

La campaña andaluza de este año lleva el lema ‘Que vuelva todo menos el miedo’ y será difundida en medios de comunicación, redes sociales y colegios, con actos reivindicativos a lo largo de toda la comunidad durante este mes.

“No es una labor de un día, el 25N, ni de un mes, sino de todo el año, ha insistido”.

En el mismo Consejo de Gobierno se ha dado luz verde a un plan de 116 millones de euros para la prevención de la diabetes, y 12 millones dos nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Vélez-Rubio y Vélez-Blanco (Almería).

Y también el decreto por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Huétor, en la provincia de Granada.