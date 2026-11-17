Temor en el PSOE a perder en Sevilla sus 30.000 votos de ventaja sobre el PP: sería su primera derrota en Democracia

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE se enfrenta al riesgo de sufrir en la provincia de Sevilla su primera derrota frente al PP en unas elecciones generales desde el inicio de la Democracia. El margen entre ambos partidos en las pasadas generales de 2023 se redujo a algo más de 30.000 votos, situándose en 5 escaños para el PSOE y 4 para el PP. La dirección socialista, encabezada por María Jesús Montero, confía en repetir el resultado de 2023 y ganar la provincia a pesar de las encuestas adversas. La provincia de Sevilla reparte 12 de los 60 escaños de Andalucía, convirtiéndose en una plaza clave para las aspiraciones de gobernabilidad a nivel nacional.

El próximo 29 de noviembre se juegan muchas cosas: la continuidad de Sánchez en Moncloa, el regreso del PP tras ocho años o la posible llegada de Vox al Gobierno.

Pero en 'casa', en Andalucía, una de las disputas más trascendentes es la que se libra en la provincia de Sevilla. Y tiene fuertes implicaciones nacionales y simbólicas.

Sevilla es la cuna del socialismo surgido de la Transición, la de la 'foto de la tortilla'. La antaño omnímoda hegemonía del PSOE en las urnas se ha ido erosionando.

El partido ya sabe lo que es perder en la capital y en la gran mayoría de municipios de peso; también dejarse la provincia por el camino en los comicios regionales.

Pero en 50 años de democracia nunca ha perdido en las elecciones generales. Este 2026 podría poner fin a ese ciclo histórico, pero en el PSOE no quieren dar visos de realidad a las perspectivas.

"Teníamos peores datos en 2023 y el PSOE ganó en Sevilla y en muchas circunscripciones de España que se daban prácticamente por perdidas", explicó este lunes María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, desde la sede de San Vicente.

Para la también directora de Estrategia de Pedro Sánchez, "nunca se pueden tomar al pie de la letra las encuestas y PP y Vox son conscientes de que en anteriores elecciones teníamos el mismo debate" en torno a la provincia.

"Contra todo pronóstico, lo mismo va a ocurrir ahora: vamos a ganar, vamos a gobernar y hace bien la derecha en trasladar que no está todo hecho", añadió.

El margen más estrecho

El margen nunca ha sido tan estrecho: en 2023, el PSOE sacó 387.760 votos frente a 353.663 del PP. Algo más de 30.000 votos de diferencia. En escaños, 5 contra 4.

Solo en 2011 quedó más ajustada la cosa: 442.267 sufragios para el PSOE y 410.046 para el PP. En el resto de elecciones generales de la democracia en la provincia de Sevilla la ventaja socialista ha sido amplia, si no aplastante.

Pero el 'bastión' se resquebraja y la tendencia no es buena para el PSOE. En las autonómicas de mayo el saldo fue de 408.779 votos para el PP y 248.633 para el PSOE.

Los socialistas se escudan en que el voto es cambiante de cara a Moncloa o San Telmo y vuelven a utilizar el ejemplo de 2022/2023.

Ambas formaciones mayoritarias son conscientes del papel preponderante de Sevilla en la arena nacional. El cambio de España "empieza por Sevilla", ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Y Pedro Sánchez nunca ha ahorrado en visitas a la provincia más adepta a su partido. De hecho, en Dos Hermanas abrió la precampaña y en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congreso, la campaña.

No es una elección casual. Para el PSOE es vital sostener la provincia y no venirse abajo en Andalucía.

La comunidad otorga 60 escaños, la región con más asientos. De esos 60, hasta 12 corresponden a la provincia de Sevilla. Es la cuarta en peso tras Madrid, Barcelona y Valencia.

Para ambos partidos, PP y PSOE, será crucial no solo su propio desempeño sino el de sus extremos: mientras Vox puede matizar el auge a los 'populares', el ascenso de Adelante Andalucía, con buena acogida en Sevilla capital en las elecciones de mayo, frustraría que el PSOE volviera a ganar la provincia.

De no lograrlo, se pondría fin a uno de los romances más sólidos de la democracia: el del PSOE con la provincia de Sevilla.