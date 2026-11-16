El PSOE condena el ataque de Hernani contra el PP pero reparte culpas: "Si alguien recibe violencia es Pedro Sánchez"

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE condena la agresión sufrida por el candidato del PP en Hernani, pero María Jesús Montero denuncia que Pedro Sánchez es el principal objetivo de la violencia política. Montero atribuye el clima de hostilidad a la deshumanización impulsada por la derecha y afirma que los comicios del 29-N serán un referéndum contra la mala educación. Begoña Gómez no prevé intervenir en más mítines de campaña tras su participación en el acto de apertura en Sevilla. Los socialistas estiman que una participación del 75% les daría la victoria y centrarán su estrategia en movilizar el voto femenino y mostrar el perfil humano de Sánchez.

Dos días después del ataque con piedras y huevos a Jon Echeverría en Hernani (Guipúzcoa), el PSOE rompe el silencio para condenar "cualquier agresividad y violencia que se ejerza sobre cualquier persona y más en campaña".

En concreto, ha sido la vicesecretaria del PSOE y directora de Estrategia de la campaña socialista, María Jesús Montero, la que se ha pronunciado así este lunes a preguntas de los periodistas.

"Toda nuestra condena de que se produzca cualquier acción de violencia", ha recalcado, para pasar a renglón seguido a señalar la "violencia" que sufre su partido y su líder.

"Si alguien está recibiendo violencia política ese es Pedro Sánchez. Se ve cuando en los mítines se corea 'Pedro Sánchez, hijo de puta', es una imagen inédita y una falta de respeto a la institución", ha señalado.

Montero cree que estas circunstancias se da en un clima alentado por la derecha: "Una parte de la violencia política se debe a esa deshumanización de los adversarios políticos que hace la derecha y la ultraderecha".

La socialista cree "tenemos que condenar los insultos y la mala educación, que crean un clima en la ciudadanía en la que parece que todo vale".

Además, está convencida de que "el 29-N va a ser un referéndum en favor de la buena política frente a la mala educación" y considera que, a diferencia del PSOE, "en la oposición el PP se dedica a insultar, crear ruido y bronca".

"El ataque personal forma parte de la estrategia del PP, lo que era inconcebible hace 10 años", ha rematado.

No más Begoña

La directora de Estrategia ha repasado los retos del PSOE de cara a las dos semanas restantes de campaña, en las que ya no se prevén intervenciones en mítines de Begoña Gómez como sucedió en la apertura en Sevilla.

"En principio su vocación no es participar en actos públicos, tenía la necesidad de trasladar ese mensaje de esperanza a las mujeres y lo hizo de forma sencilla y espontánea", ha precisado.

Las mujeres son uno de los objetivos preferentes de los socialistas, que esperan movilizar a este sector ante el avance de "la ola reaccionaria" y contando con la efeméride del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En cualquier caso, el PSOE cree que tiene margen de mejora respecto a las encuestas y que la bolsa de indecisos se inclina a su favor.

El perfil "humano"

"Todas las encuestas coinciden en que el PSOE crece y avanza, hay partido, ya lo hicimos en el 2023, cuando los resultados de las encuestas eran incluso menos optimistas".

Los socialistas han fijado un umbral de garantía en los últimos días: un 75% de participación, entienden, traería una victoria.

Mientras, Sánchez enfocará sus esfuerzos en actos públicos como el del lunes que viene en Córdoba (segunda visita a Andalucía en campaña) y en combinar entrevista en prensa tradicional con apariciones en podcast.

El PSOE confía en los nuevos formatos que "permiten presentar a Sánchez como la persona que es frente a la deshumanización", ha señalado Montero.