Ada Colau durante su intervención este domingo en un mitin de Frente Amplio en Sevilla. EFE

Frente Amplio propone en Sevilla “freír a impuestos a los ricos para acabar con las listas de espera y ampliar la sanidad"

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LO ESENCIAL Las claves Frente Amplio celebra un mitin en Sevilla ante 400 militantes con figuras como Ada Colau, Emilio Delgado, Enrique Santiago, Toni Valero y Verónica Barbero. La coalición propone elevar los impuestos a las rentas altas para reducir las listas de espera en la sanidad e incorporar servicios como dentista, vista y audífonos. Plantean la expropiación de viviendas a los fondos buitre para frenar los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda pública. Los dirigentes reivindican su propuesta como el voto útil de izquierdas para frenar a la derecha y evitar recortes en servicios públicos y pensiones.

Frente Amplio ha presentado en Sevilla, ante unos 400 militantes, sus recetas para gobernar España: “freír a impuestos a los ricos” y “expropiar a los fondos buitre” para solucionar el problema de la vivienda, garantizar las pensiones y mejorar los servicios públicos, con mucho foco hoy en la sanidad.

El mitin principal de la coalición este domingo ha tenido que refugiarse en los muros de El Fuerte de Isla Mágica, ante la amenaza de lluvia. El emplazamiento original era el popular barrio Tiro de Línea.

En el cartel, los primeros espadas de la coalición: Ada Colau, Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago.

Ada Colau, presentada por Emilio Delgado como “la reina de la revuelta” abrió su intervención con el lema “fuera de los especuladores de nuestros barrios”. En catalán.

Palabras que hicieron ondear una veintena de banderines rojos de Frente Amplio, una bandera palestina, otra de Andalucía y una tricolor republicana prendida a la muleta que agitaba con vigor un anciano en primera fila

“La mayoría social trabajadora dice basta. Exigimos respeto, dignidad y lo que es nuestro. Servicios públicos, pensiones y democracia robusta. La derechita cruel y cobarde pretende arrebatarnos eso”, insistió.

Y ha rendido tributo a los emigrantes andaluces que “nos dieron su trabajo e hicieron que Barcelona sea lo que es, gracias al pueblo de Andalucía”.

Colau ha hablado en primera persona de lo que pasa “cuando la gente se organiza”: que la nieta de unos pastores de Huesca llega a alcaldesa de Barcelona y cierra pisos a Airbnb cuando todo el mundo decía que eso era imposible, y expropia más de 1.600 viviendas.

“Si logramos eso con las competencias que tiene un Ayuntamiento, imaginad desde el Gobierno”, ha asegurado. “Vamos muy en serio cuando decimos que vamos a expropiar viviendas, y que vamos a subir los impuestos a los ricos. Por eso la derechita cruel y cobarde está nerviosa”.

Colau ha prometido incluir en la cartera de la sanidad pública servicios como dentista, la salud de los ojos y audífonos, además de la atención a la menopausia.

“Para eso queremos subir los impuestos a los ricos, para que se acaben las listas de espera, para que los señoritos de derechas no hagan negocio con nuestra salud”, ha dicho.

Y señaló el caso de los cribados de cáncer de mama como consecuencia de las políticas de la derecha.

“No nos conformamos con frenar la privatización de la sanidad, queremos más”, ha proclamado. En un gesto para marcar distancias con el PSOE.

Emilio Delgado ha cargado contra la líder del PP madrileño, Isabel Ayuso, a la que llamó “la Thatcher de outlet”. Y ha criticado que la derecha se oponga a políticas verdes como “traición a la patria”.

frenteamplio.jpeg J. E. P.

Enrique Santiago, por su parte, ha recordado que "en 2023 dijimos que no pasarían y no han pasado". Y ha insistido en los argumentos fuerza de la coalición: “freír a impuestos” a los ricos y “expropiar” a los fondos buitres.

“Para expropiar viviendas hay que estar en el gobierno. El gobierno en nuestras manos es un arma de transformación”, ha declarado desde el atril.

Y ha lanzado andanadas contra la derecha. “Jueces, fiscales, el partido de las togas, policías haciendo política con la porra y el gas pimienta son los piquetes del PP y de Vox”.

“Frente Amplio no disputa el voto a otras opciones de izquierda. Pide el voto para una mayoría de izquierdas, para quitar escaños uno menos para Feijóo y Abascal, para parar la motosierra. Es un voto contra el fascismo”.

Toni Valero ha insistido en el valor del voto para la coalición. “El voto útil no va de quién saca el escaño, sino de para qué sirve ese escaño”.

Verónica Barbero ha abundado en la idea de que “expropiaremos a los fondos buitres, no van a desahuciar a nadie más, vamos a darle a Maricarmen lo que no pudimos darle en vida”.