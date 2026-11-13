Dos trabajadores de una contrata heridos en las instalaciones de Navantia en Cádiz tras una deflagración

El equipo de bomberos sofocó el incendio de manera inmediata tras registrarse el suceso.

Ambos heridos sufren quemaduras y han sido ingresados en el Hospital Puerta del Mar, evaluándose el traslado de uno de ellos a Sevilla por su gravedad.

El incidente se produjo mientras los operarios manipulaban un cuadro eléctrico por causas que aún se están investigando.

Dos trabajadores de la empresa auxiliar Electrosan han resultado heridos por una deflagración en las instalaciones de Navantia en Cádiz.

Dos trabajadores han resultado heridos cuando estaban trabajando en las instalaciones de Navantia en Cádiz, donde se ha producido una deflagración. Los dos se encuentran ingresados con quemaduras.

Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, informa que ambos son empleados de una auxiliar, Electrosan, y que trabajaban contratados por el armador. "No son personal del mantenimiento habitual de Navantia", ha resaltado.

Según el sindicalista, los dos trabajadores manipulaban un cuadro eléctrico "y por un motivo que se desconoce, ha habido una deflagración del cuadro.

El incendio fue sofocado por el departamento de bomberos inmediatamente y ahora mismo pues están evaluando las causas de este accidente".

Los trabajadores han sido trasladados al Hospital Puerta del Mar. Uno de ellos tiene quemaduras de mayor consideración y están evaluando su traslado a Sevilla. El otro presenta lesiones de menor gravedad, según UGT.