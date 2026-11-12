Muere un niño de cuatro años en una balsa de agua en Ugíjar (Granada)

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LO ESENCIAL Las claves Un niño de cuatro años ha fallecido tras ahogarse en una balsa de agua en la localidad granadina de Ugíjar. El centro de emergencias 112 recibió la alerta sobre las 12:20 horas de este jueves. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061 con un helicóptero. La Guardia Civil ha confirmado el deceso del menor y ha activado el protocolo judicial correspondiente.

Un niño ha muerto en la mañana de este jueves en la localidad granadina de Ugíjar, tras lo que se ha activado el protocolo judicial, según ha informado el 112.

El teléfono de emergencia ha gestionado el aviso sobre las 12,20 horas solicitando ayuda para un menor de cuatro años posiblemente ahogado en una balsa de agua.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero a la zona.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del menor y ha indicado que ha quedado activado el protocolo judicial.