El presidente andaluz, Juanma Moreno, en la sesión del control del Parlamento. Europa Press

Moreno afea al PSOE que plantara al Parlamento por la huelga "distópica" de Sánchez: "Ya no es un partido de Estado"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno crítica al PSOE por ausentarse del Parlamento andaluz para secundar la huelga general, afirmando que los socialistas han dejado de ser un partido de Estado. El presidente de la Junta califica la convocatoria de huelga como "distópica", instada por el propio Gobierno central, y señala que tuvo un seguimiento discreto. La líder del PSOE-A, María Jesús Montero, justifica la ausencia y reprocha a Moreno que en 2023 se pospusiera el debate presupuestario para que acudiera a los Grammy Latinos. Moreno responde citando al expresidente socialista Griñán para defender que el Parlamento nunca debe paralizarse y acusa a la izquierda de usar la huelga con fines electorales.

El Parlamento de Andalucía ha recuperado este jueves la normalidad después de la sesión de debate del Presupuesto de la que se ausentaron los partidos de izquierdas para secundar la huelga general.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido muy crítico durante la sesión de control con el 'plantón' del PSOE: "Ha dejado de ser un partido de estado, ya no es reconocible, existe un líder mesiánico y todo lo que dice el señor Sánchez es dogma de fe".

Para Moreno la huelga refleja el "mundo distópico y extraño que ha creado" el presidente de España, en el que el "Gobierno es el que insta a que haya una huelga general". Una huelga que ha calificado de "discreta" en su seguimiento.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que la fecha del pleno no se ha cambiado "porque pretendían boicotear la huelga".

Ha recordado que en 2023, se pospuso el debate presupuestario "para que usted (Moreno) fuera a los Grammy Latinos. Ahora le parece que la convocatoria de la huelga general no es motivo suficiente"

También tirando de hemeroteca, Moreno ha replicado con unas palabras del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, en 2010: "Este Parlamento nunca debe hacer huelga porque la democracia no se toma vacaciones, ni se paraliza o suspende".

Para Moreno, "flaco favor se le hace a causas muy nobles y necesarias, como es la vivienda, cuando se utiliza una huelga en términos de campaña electoral".