José Ignacio García: "Los votos determinantes para mandar al paro a Feijóo y Abascal son los de Adelante Andalucía"

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LO ESENCIAL Las claves José Ignacio García da el pistoletazo de salida a la campaña de Adelante Andalucía presentándose como una fuerza clave para frenar un gobierno de derechas. La formación andalucista busca superar los 400.000 votos para lograr entre 3 y 4 diputados en el Congreso bajo el lema 'Esperanza y coraje'. Antonio Maíllo (IU) arranca la campaña del Frente Amplio en Sevilla defendiendo el papel progresista de su coalición y confiando en una remontada. Los actos de inicio de campaña de la izquierda en Sevilla se han visto empañados y modificados por la lluvia.

Adelante Andalucía ha abierto la campaña ante un centenar de simpatizantes en un acto en el que su líder, José Ignacio García, ha asegurado que “el 30 de noviembre Feijóo y Abascal van a estar buscando empleo y los votos determinantes van a ser los diputados y diputadas de Adelante Andalucía".

La cita con la militancia se ha visto deslucida por la lluvia, que no ha permitido que los candidatos al Congreso de los Diputados, el abogado Luis de los Santos y la trabajadora social Inmaculada Vargas, y la candidata al Senado Paqui Maqueda tomen la palabra.

La formación de izquierdas ha elegido como escenario el Paseo de la O, bajo el puente de Triana y bajo los muros del Castillo de San Jorge, antigua sede de la Inquisición.

Allí, García ha presentado la campaña ‘Esperanza y coraje’ con la que intentarán superar los 400.000 votantes que obtuvo su formación en la pasada campaña de las andaluzas.

Con ese resultado, según los cálculos del partido, colocaría en Madrid 3 ó 4 diputados. Unos escaños que García considera que pueden ser clave para impedir un gobierno de derechas en La Moncloa.

Con la sangría de votos que sufre el PSOE en Andalucía convocatoria tras convocatoria, Adelante Andalucía reivindica un papel central como aglutinador del voto de izquierda.

“Frente al miedo, frente a la resignación, frente a la desesperanza, frente a la campaña de siempre de otros, nuestra campaña se resume en dos palabras: coraje y esperanza”, asegura García.

“Coraje porque hay tantísimas cosas que nos dan coraje en Andalucía: la especulación con la vivienda, la explotación laboral, la situación de los trenes”, ha apuntado-

“Pero también coraje es una palabra polisémica, tiene otra acepción que es no sólo que hay cosas que nos dan rabia, sino que también expresa que tenemos coraje”, ha añadido.

“A ese coraje y esa valentía que tiene el pueblo andaluz, le unimos la esperanza y lanzamos un mensaje muy claro: a la derecha y la extrema derecha se le para con una fuerza de izquierda nueva, fresca, andalucista”.

Por eso se postula como “una izquierda diferente a lo que conocemos. A la derecha la extrema derecha se le para con coraje y con esperanza”.

Antonio Maíllo, Frente Amplio

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido por su parte en el acto de inicio de campaña en Sevilla el papel "relevante y diferenciador" del Frente Amplio para "revalidar un gobierno progresista" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder de izquierda se ha mostrado confiado en conseguir una "remontada como la de 2023" en unas elecciones que ha definido como "las más abiertas de la historia".

"Somos la izquierda que se desgasta en el ejercicio del gobierno para transformar en forma de medidas en favor de la clase trabajadora, como lo hemos demostrado hasta ahora. Las medidas más audaces que se han tenido han sido y tienen el sello de las organizaciones que ahora formamos el Frente Amplio", ha subrayado.

Inicio de campaña de Frente Amplio en Sevilla. Europa Press

En esta línea, el coordinador federal de IU ha puesto en valor el "ambiente de esperanza" tras la huelga general del 11 de noviembre poniendo el foco especialmente en los jóvenes.

Frente a una derecha de la que ha asegurado que "se está poniendo nerviosa" haciendo referencias a los "insultos vomitivos" de las últimas semanas.

"Ese nerviosismo de la derecha es la señal de que hay remontada y en Andalucía vamos a contribuir a esa remontada", ha remarcado. Asimismo, Maíllo ha destacado el papel de la coalición para la aprobación de los reales decretos de vivienda, que este jueves han sido validados por la Diputación Permanente del Congreso, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

"El voto útil es forzar a que desde la trayectoria, la legitimidad y la autoridad que tiene el Frente Amplio y los candidatos y candidatas que lo conforman, saber que necesitamos movilización en la calle, pero también necesitamos una cosa, valentía en las instituciones. Y los candidatos que van en las listas del Frente Amplio garantizan esa valentía en las instituciones", ha subrayado.

El también portavoz de Por Andalucía ha estado acompañado del cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Enrique Santiago, y la número dos de la candidatura en la Cámara Alta, Engracia Rivera. El acto ha tenido lugar en el interior de la Casa de las Sirenas de Sevilla ante la lluvia que ha impedido que tenga lugar en su exterior.

Santiago ha destacado el papel de los partidos del Frente Amplio en el gobierno de coalición actual frente a una izquierda que "prefiere quedarse poniendo tweets y clamando".

"Tenemos un programa para que a la gente no le falte de nada. Vivienda, salarios, pensiones, todo lo que es imprescindible que vayamos mejorando. En eso va a basar nuestras propuestas y en el fortalecimiento de los servicios públicos, que no son para ser vendidos, que no son para hacer negocio con ellos, que es dinero de todo el mundo", ha destacado.