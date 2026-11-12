Begoña Gómez se ha subido por primera vez a un atril en un mitin del PSOE. Europa Press

Begoña Gómez sube al atril antes de pasar por el banquillo por valerse de Moncloa: "Hemos sido 'señoras de' durante años"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Begoña Gómez interviene por primera vez en un mitin del PSOE en Sevilla asegurando que "hemos sido 'señoras de' durante años y ese tiempo ha terminado". La esposa del presidente protagoniza el acto de inicio de campaña bajo el lema "La fuerza de las mujeres", antes de afrontar el próximo año un juicio con jurado popular. Pedro Sánchez muestra su optimismo cara al 29-N y pide el voto femenino para lograr una "remontada épica" hasta alcanzar la mayoría absoluta. El líder socialista defiende la gestión de su Gobierno, promete blindar las pensiones y contrapone sus medidas a los "insultos" de la oposición.

"Cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás", ha dicho Pedro Sánchez en el mitin de apertura de campaña en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Dicho y hecho: el presidente ha decidido 'poner al frente' a su propia esposa, Begoña Gómez, personalizando aún más el tono de la campaña de los "besos y el amor".

Gómez no solo bailó y besó a Sánchez, sino que se ha subido a la tarima para hablar por primera vez en un acto de esta naturaleza.

"Demasiado tiempo hemos sido señoras de... Ese tiempo ha terminado, somos las autoras de nuestra propia vida”, ha dicho, marcando el acento feminista de la cita, bajo el lema "La fuerza de las mujeres".

La esposa del presidente se enfrenta el año que viene a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En Sevilla, ante unos 4.000 militantes que le han gritado "no estás sola", ha abanderado "la España de las mujeres, una España que nos hemos currado, que ha sido el esfuerzo de nuestras abuelas, madres y hermanas".

Sevilla, 'fetiche' socialista

En el arranque de campaña, el presidente y candidato socialista ha vuelto a apostar por su provincia 'fetiche' en Andalucía: Sevilla, la única de las ocho en la que ganó en 2023.

Sánchez ya inauguró aquí la precampaña, en Dos Hermanas, el pasado 10 de octubre, cinco días después de convocar estas elecciones del 29-N.

Con camiseta sobre la camisa, ha vuelto a bailar en el escenario tras la tragedia de Urda, que 'congeló' las efusiones socialistas y a la que no se refirió. Lo ha hecho acompañado de Begoña Gómez, y su fiel vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza María Jesús Montero.

Pedro Sánchez ha irrumpido con un mensaje de optimismo frente a las encuestas: “El próximo 29 de noviembre, que lo escuchen alto y claro Feijóo y Abascal, va a haber una movilización histórica para una remontada épica de la España de progreso”.

El candidato socialista se ha mostrado convencido de alcanzar los “176 escaños”, la mayoría absoluta, para seguir cuatro años y se ha encomendado al voto femenino.

"Pido a las mujeres de nuestro país cuatro años más de avance para la mayoría, porque, cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás", ha declarado

El líder socialista, que ha cedido el atril por primera vez a Begoña Gómez, se ha dirigido luego a ella desde la tarima: “Si por algo soy afortunado es por ser tu esposo y el padre de tus hijos”.

Sánchez ha repasado los logros sociales de su gobierno y ha prometido "blindar" la subida anual de las pensiones.

A sus principales oponentes, les ha espetado: "Si nos insultan, que nos insulten, sus insultos son nuestras medallas". Para el candidato, este 29-N con "unas elecciones entre la buena política y la mala educación".

La caravana socialista arranca en Sevilla con una clara apuesta por el voto femenino frente a la "involución" y la baza sorpresiva de Begoña Gómez.

Por delante, un largo y zozobrante camino hacia las urnas. Este fin de semana, Sánchez visitará Navarra, Baleares y Madrid.