Juanma Moreno antes del debate de Presupuestos en el Parlamento. Europa Press

Moreno denuncia el 'plantón' de la izquierda al Parlamento por la huelga: "Es tremendamente irresponsable y anómalo"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno tilda de "tremendamente irresponsable" la ausencia del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía en el pleno de presupuestos por secundar la huelga general. El presidente andaluz recuerda que los diputados no tienen derecho a huelga según el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara. El debate del Presupuesto 2027 se celebra de forma inédita únicamente con los partidos del Gobierno, PP y Vox, ante la falta de la oposición. Moreno cifra en menos de un 1% el seguimiento de la huelga en la Junta de Andalucía y destaca la absoluta normalidad en los servicios y transportes.

El Parlamento de Andalucía vive este miércoles una de las sesiones más extrañas que se recuerdan. "Inédita y anómala", en palabras del presidente de la Junta de Andalucía.

Con menos gente en los pasillos y apenas un piquete de cinco afiliados de la CGT rondando el hospital de las Cinco Llagas, la sesión en que se debate el Presupuesto 2027 se ha abierto sin problemas, pero con la ausencia de la izquierda.

Adelante Andalucía y Por Andalucía ya avisaron que se 'bajaban' del pleno al coincidir con la huelga general convocada por los sindicatos. El último en sumarse al plantón fue el PSOE, ayer martes.

Así, la ley más importante del curso, la que diseña las cuentas de Andalucía, se debate con la sola presencia de los dos partidos en el Gobierno: PP y Vox. Y con 40 de los 183 trabajadores del Parlamento presentes, algo más de los 29 fijados por los servicios mínimos.

A su entrada a la Cámara, el presidente Juanma Moreno ha calificado de "irresponsable" la ausencia del PSOE y el resto de partidos de izquierdas.

“Me parece tremendamente irresponsable que los líderes y los diputados de la oposición no acudan a una obligación estatutaria y reglamentaria”, ha señalado.

Moreno recuerda que “el Reglamento de la Cámara y por tanto el Estatuto de Autonomía dice de una manera clara que los diputados no tenemos derecho a huelga”.

Un síntoma del 'sanchismo'

El presidente lo ve como “algo inédito en el parlamentarismo español” y otro síntoma de la situación “absolutamente anormal” que se vive con Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

"Una vez más vemos cómo la señora Montero cumple órdenes directas del señor Sánchez y es fiel a las decisiones y determinaciones que él mismo ha tomado", ha denunciado.

Moreno ha cifrado en menos de un 1% el seguimiento de la huelga en los servicios y centrales de la Junta de Andalucía y un 3% en Educación.

Asimismo, ha destacado la "absoluta normalidad" en los servicios y los transportes de las grandes ciudades como Sevilla y Málaga.