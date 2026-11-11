La Junta Electoral avala que Canal Sur deje fuera del debate de las elecciones generales a Adelante Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves La Junta Electoral Provincial de Sevilla avala la decisión de Canal Sur de excluir a Adelante Andalucía del debate electoral del 24 de noviembre. El argumento principal es que la formación liderada por José Ignacio García no obtuvo representación en el Congreso en las anteriores elecciones generales. Tampoco participará en la ronda de entrevistas electorales, aunque sí tendrá presencia en los bloques de información al ser considerado un grupo político significativo. Adelante Andalucía presentará candidaturas en las ocho provincias para el 29-N, a diferencia de 2023 cuando solo se presentó por Cádiz.

La Junta Electoral Provincial de Sevilla ha avalado que Canal Sur deje fuera del debate electoral del 29-N a Adelante Andalucía tras ratificar que el partido que lidera José Ignacio García no puede participar porque no tiene representación en el Congreso.

La decisión fue duramente criticada por la propia formación y en muchos mensajes en redes sociales. Sin embargo, la Junta Electoral avala el plan de cobertura para las elecciones generales de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Por tanto, desestima la pretensión de Adelante Andalucía de ser incluido en el debate a cinco programado por la cadena para el próximo 24 de noviembre. Tampoco tendrán cabida en las entrevistas electorales.

La encuesta publicada por EL ESPAÑOL el pasado fin de semana le otorga a este grupo hasta tres escaños. Considera que mientras la izquierda nacional cae, los partidos de la izquierda soberanista siguen creciendo hasta situarse en 26.

Adelante Andalucía solo concurrió en las anteriores elecciones generales de julio de 2023 solo por la provincia de Cádiz, y no por las ocho provincias andaluzas como va a ocurrir en la cita del próximo 29N.

Desde la RTVA han destacado que, con esta resolución, la Junta Electoral respalda así el criterio seguido por Canal Sur, basado en la doctrina consolidada de este órgano, de que solo participen en los debates y entrevistas los grupos que obtuvieron representación en las últimas elecciones generales en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza.

En su resolución, la Junta Electoral respalda que Adelante Andalucía es un grupo significativo, pero no representativo, como ya reconocía el Plan de Cobertura elaborado por la RTVA para el 29N, y resuelve que no hay lugar a ordenar a la RTVA la inclusión de Adelante Andalucía en el debate de 24 de noviembre de 2026 ni en las entrevistas que impetra el reclamante.

Al hilo, desde la RTVA puntualizan que, como estaba contemplado en el Plan de Cobertura, Adelante Andalucía tendrá presencia en los bloques de información electoral como formación significativa en los términos que marca la ley.