Canal Sur TV se va a negro por la huelga general. Europa Press

Canal Sur Televisión se va a negro por la huelga general e interrumpe la programación

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LO ESENCIAL Las claves Canal Sur Televisión ha interrumpido de forma abrupta su programación desde las 08:20 horas debido a la huelga general. La emisión se cortó durante el espacio informativo 'Despierta Andalucía' y la pantalla muestra un rótulo informando del motivo del corte. La huelga ha sido convocada para este miércoles 11 de noviembre por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. Los servicios mínimos fijados establecían la emisión de programación informativa en formato reducido, pero la señal sigue interrumpida.

La programación de Canal Sur TV, la televisión autonómica andaluza, ha quedado interrumpida abruptamente por la huelga general.

Con la pantalla en negro, un rótulo advierte que la interrupción de la emisión es consecuencia de la huelga general y pide disculpas a los espectadores con el siguiente mensaje: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".

Canal Sur Televisión se ha ido a negro desde las 08.20 horas de este miércoles 11 de noviembre durante la emisión del espacio informativo 'Despierta Andalucía' con motivo de la huelga general convocada para esta jornada por CCOO, UGT y Sindicato de Inquilinas.

Los servicios mínimos fijados por resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral establecen que, en el ámbito de los medios de comunicación de radio y televisión de empresas andaluzas, "se garantizará la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido, con el personal estrictamente necesario".

Sin embargo, a las 10,50 horas, la programación continuaba interrumpida.