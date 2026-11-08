Adiós a Julio Díaz, el politólogo demócrata liberal que ejerció de "bisagra" de aquel Cs para que 'el gobierno del cambio' funcionara

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Fallece a los 52 años Julio Díaz, exvicepresidente por Ciudadanos del Parlamento andaluz y portavoz de los regantes del Condado de Doñana, a causa de la ELA. Díaz fue una figura clave en la transición política andaluza tras las elecciones de 2018 y en el funcionamiento del primer 'gobierno del cambio' de Juanma Moreno. Licenciado en Ciencias Políticas y procedente del municipalismo en La Palma del Condado, defendió el ideario demócrata liberal hasta su salida de la formación en 2023. Representantes políticos de diversos partidos, como Juan Marín o el propio Juanma Moreno, han mostrado su pesar y destacado su integridad y vocación de servicio público.

La noche del 2 de diciembre de 2018 los candidatos del PP y de Ciudadanos a aquellas elecciones andaluzas, Juanma Moreno y Juan Marín, supieron que las cosas podrían cambiar en Andalucía.

Para ello, ambos tenían un equipo detrás. En el mismo estaba Julio Díaz, un político onubense, que lideraba las listas por Huelva y que por su formación universitaria, era licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, era conocedor de los entresijos legales del Parlamento andaluz.

"Menos mal que estaba Julio porque cuando llegamos allí para hacer la transición, no teníamos ni idea del funcionamiento de la Mesa del Parlamento", asegura muy afectado Juan Marín, tras su muerte, en conversación con este periódico.

De hecho, a las pocas semanas, tras fajarse en la negociación con Vox para conseguir sus apoyos, se convirtió en vicepresidente de la Cámara andaluza por Ciudadanos durante la XI Legislatura, la primera del presidente Juanma Moreno en coalición con la formación naranja.

A finales de 2018, Julio sabía que tenía una gran responsabilidad, ejercer de "bisagra" de aquel Ciudadanos, que llegó a convencer a tantos demócratas, para que la transición política y el 'gobierno del cambio' funcionara en Andalucía.

Y funcionó, aunque durante esos cuatro años lamentó con mucha rabia e impotencia la descomposición de la formación a nivel nacional, que acabó influyendo en la desaparición de Ciudadanos en la Cámara andaluza.

Él peleó con uñas y dientes por aquel proyecto porque era, ante todo, un demócrata liberal con una gran vocación de servicio público.

Su máxima siempre fue el impulso a la clase media, que "todos los españoles fueran iguales" y que "el voto onubense valiera igual que el de un almeriense". Siempre se agarró a sus raíces y a los principios que le inculcaron de pequeño.

Y por supuesto, convertir a la democracia en un régimen "más fuerte, representativa y limpia de corrupción".

Tras la salida de Ciudadanos del Parlamento andaluz, dejó la formación en 2023, pero jamás abandonó su espíritu reivindicativo.

Con una gran experiencia en la política desde que empezara como concejal del PSOE en el Ayuntamiento palmerino, ejerció como consultor político con despacho propio y como portavoz de la Plataforma de regantes del Condado en un momento convulso.

Fue su portavoz justo cuando estaba en pleno debate la proposición de ley en el Parlamento de Andalucía para regularizar y otorgar derechos de agua superficial a terrenos agrícolas históricos en la corona norte de Doñana.

Falleció el jueves

Julio murió de manera prematura el pasado jueves a los 52 años y fue enterrado al día siguiente en su pueblo, La Palma del Condado, rodeado de familiares, amigos y compañeros de la política, de todos los partidos.

Su enfermedad le permitió -y así quiso hacerlo- despedirse de sus seres queridos y todos los que han pasado sus últimos momentos con él aseguran que se ha ido tranquilo y en paz.

Pero ninguno de los presentes podía evitar ese sentimiento de ¿por qué a Julio? Sobre todo al mirar a los ojos a Paqui, su mujer, y a sus tres hijos, que han sido muy conscientes de todo el proceso, tan duro y doloroso, desde el principio cuando escucharon esas tres malditas letras: ELA.

Sin duda, deja un gran vacío y muestra de ello son la cascada de mensajes en redes sociales, que han sido una constante en estos dos días. Desde sus amigos hasta el propio Juan Marín; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente por Vox, Manuel Gavira.

Hace unas semanas visitó a Juanma Moreno en San Telmo porque de alguna manera también quiso despedirse de él y en ese encuentro pudieron poner en valor todo lo que habían hecho para que ese 'gobierno del cambio' funcionara.

Dice un viejo dicho que las personas nunca mueren mientras se las siga recordando y él se fue en paz y satisfecho porque era muy consciente de ello. Y en un momento de tanta polarización y crispación política, es muy difícil nacer íntegro, pasar por la política, y morir íntegro. Descansa, Julio.