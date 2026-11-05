María Jesús Montero en el encuentro de la Ser en la Cámara de Comercio de Sevilla. Europa Press

De "besos y bailes" a "modular los actos": Montero confirma una campaña sobria del PSOE tras el accidente de Urda

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero confirma un cambio hacia una campaña sobria del PSOE tras el trágico accidente ferroviario de Urda, aunque manteniendo intactos sus contenidos y la confianza en mejorar resultados el 29-N. La número dos del PSOE elogia la 'lección de dignidad' de Óscar Puente tras su dimisión y defiende que la red ferroviaria española sigue siendo un medio de transporte seguro y fiable. Montero acusa a PP y Vox de una irresponsable 'campaña de miedo' y de intentar sacar tajada política del dolor generado por el accidente ferroviario. La dirigente socialista denuncia una 'campaña de deshumanización' contra la izquierda y califica los cánticos descalificativos hacia Pedro Sánchez como una forma de violencia política.

El accidente de tren en Urda "ha cambiado la campaña" socialista, según ha reconocido María Jesús Montero, directora de Estrategia del PSOE para el 29-N.

"Habíamos comenzado con esperanza y mucha alegría, se nos criticaba que bailamos y nos besamos, pero la gente de progreso somos gentes de tocarnos y de roce, nos gusta divertirnos", ha dicho la 'número 2' de Pedro Sánchez en Ferraz.

Ahora, señala, la "esperanza sigue intacta" de aquí a las urnas, pero "modularemos nuestros actos públicos y la manera de presentarnos al ciudadano. Cambiamos un poco la estrategia en el formato, pero nos reafirmamos en los contenidos".

En los Encuentros de la Ser en la Cámara de Comercio de Sevilla, Montero se ha mostrado convencida de que el 29-N el PSOE "mejorará sus resultados" respecto a 2023 y podría "gobernar en alianza de las fuerzas progresistas". Y augura una participación muy mayoritaria.

Cree que el contexto internacional, tras la victoria de Lula en Brasil y de los demócratas en las elecciones de medio término de Estados Unidos, conspiran para "que nuestro país el 29-N se sume a esta esperanza mundial".

La líder de los socialistas andaluces considera que Adamuz y Urda son "dos accidente inexplicables que producen zozobra", pero insiste en que el tren es "seguro y fiable" y hay que apostar por él en un contexto de "combate contra el cambio climático".

La "dignidad" de Puente

Pasada ya una semana del accidente de Urda, valora que que Óscar Puente ha dado "una lección de dignidad personal y altura política" con su dimisión. "A pesar de no tener responsabilidad ni por acción ni omisión, ha dado un paso atrás por empatía con las víctimas", ha añadido.

El PP y Vox estarían alimentando, a su parecer, un clima de "miedo" con el transporte ferroviario que es "una tremenda irresponsabilidad".

"A nosotros lo que más nos preocupa es recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra red ferroviaria: el tren es el medio más seguro en nuestro país y el mundo, tiene más siniestralidad la carretera y el avión", ha dicho.

Y ha añadido que es "altamente impresentable" que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "quieran sacar tajada del dolor".

Respecto al presidente de la Junta lo ha acusado de usar el "miedo como elemento de campaña" y realizar afirmaciones "falsas y mezquinas" que vinculan el accidente con la falta de inversión del Gobierno en Andalucía.

La secretaria general del PSOE-A ha sugerido que Moreno podría estar pensando "en coger la maleta a Madrid". Lo sitúa como relevo, junto a Ayuso, de Alberto Núñez Feijóo si no gana: "Feijoo sabe que 'a este es' o coge el petate y se vuelve a Galicia".

Montero lamenta la "campaña de deshumanización de PP y VOX a los adversarios políticos" que dice sufrir ella misma: "Se pretende callar, achantar nuestra opinión a través de insultos, ridiculizarnos, con memes, de meterse con mi acento, mi forma física o de vestir".

En este sentido ve "absolutamente impresentable que 'Pedro Sánchez, hijo de puta' se haya convertido casi en un himno" en distintos eventos y lugares como los estadios de fútbol.

"No se guarda ningún tipo de respeto a la institución, creyendo que eso es una moda y que está bonito". En cambio, dice, "la convivencia pasa por el respeto".

Montero cree que los cánticos contra Sánchez son "violencia política y la gente que no somos violenta tenemos que ser capaces de denunciarlo y frenarlo".