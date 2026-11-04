Juanma Moreno y Antonio Sanz en una visita al hospital Virgen del Rocío en marzo. Europa Press

'Paz sindical', 2.500 sanitarios más y un comité de expertos: la Junta apuntala para 2027 la reforma integral del SAS

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía destinará casi 18.000 millones de euros a Sanidad en los Presupuestos de 2027, lo que supone un incremento de 1.000 millones respecto al año anterior. El Sistema Andaluz de Salud (SAS) sumará más de 2.500 profesionales, entre 2.300 sanitarios y 213 residentes en formación, destinando además el 35% de los fondos a Atención Primaria. El Sindicato Médico Andaluz acordó desconvocar la huelga general prevista tras alcanzar un acuerdo con la Administración, garantizando la paz sindical para abordar las reformas. Un nuevo comité de expertos fijará las bases de la Ley de Garantía Sanitaria para modernizar el SAS, digitalizar procesos e impulsar grandes infraestructuras como el tercer Hospital de Málaga.

Poco antes del inicio de la campaña electoral andaluza, Juanma Moreno se comprometió a "meterse en el lío" de la sanidad.

El presidente respondía así a su mayor crisis reputacional en la pasada legislatura, con el caso del cribado del cáncer de mama que forzó la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández.

Algo más de un año después de que aquel caso saltara a la luz, la Junta va poniendo piedras para acometer la "mayor reforma y actualización" del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

Una apuesta estratégica que se ve refrendada en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno antes de seguir trámite parlamentario.

Uno de cada tres euros de la dotación general va destinada precisamente a Sanidad: casi 18.000 millones de euros del total de 54.700 millones.

Son 1.000 millones más que en 2026, cuando ya se habían provisto otros 1.000 millones adicionales. "Sanidad es la única consejería con capacidad de incrementar su presupuesto en 2.000 millones dos años seguidos", asegura el consejero del ramo, Antonio Sanz.

El Presupuesto trae consigo más sanitarios al SAS: se incorporarán 2.300 profesionales y 213 residentes en formación.

El objetivo es aportar "estabilidad a la plantilla". Sanidad destinará el 35% de sus fondos a la Atención Primaria y habrá 68% más de dotación para investigación sanitaria.

Acuerdo con los sindicatos

La reforma del SAS se desarrollará en un clima de "paz social", según pretendía la Junta, que selló el 29 de julio un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para la mejora laboral y retributiva.

Sin embargo, los sindicatos se salieron del guion el 15 de octubre y convocaron una huelga general de la plantilla del 13 de noviembre al 4 de diciembre, en plena campaña electoral.

Después de nuevas negociaciones, el sindicato acordó ayer desconvocar los paros: "Aunque la propuesta de la Administración no satisface por completo nuestras expectativas, contiene mejoras cuya importancia no podemos ignorar", aseguró el SMA en un comunicado.

Este mes de octubre, la Junta ha creado el anunciado Comité de Evaluación, Innovación y Reforma Operativa. El "comité de expertos" tendrá como misión sentar las bases de la nueva Ley de Garantía Sanitaria que sirva para modernizar el Servicio Andaluz de Salud.

Una de las líneas de dicha modernización atañe a la digitalización del servicio. Son hasta 400 proyectos para eliminar trámites y agilizar las condiciones de trabajo.

Impulso a las infraestructuras

Sanidad también pretende "blindar" a los trabajadores de los centros médicos de los cada vez más frecuentes casos de agresión. En 2025 se contabilizaron 1.976 episodios de este tipo.

En el apartado de infraestructuras se han incrementado los recursos para nuevas dotaciones. Entre los proyectos más importantes se encuentran el nuevo Hospital de Cádiz, la Ciudad Sanitaria de Jaén, el tercer Hospital de Málaga o el nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva.

Después del acceso a la vivienda y el paro, la situación de la sanidad es el principal problema de los andaluces, según el Barómetro de la Fundación Centra.

El Gobierno andaluz quiere revertir la imagen de 'desbordamiento' del SAS, con demoras medias de seis meses en listas de espera quirúrgica, según datos del Ministerio.

Asimismo, se pretende proyectar un "compromiso con lo público", en palabras de Antonio Sanz, con un Presupuesto de vocación social, donde las partidas de Educación, Sanidad y Dependencia engloban más del 65% de los fondos.