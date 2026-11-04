La Junta replica con las víctimas de Urda las ayudas de Adamuz y se reúne con sectores afectados para amortiguar el impacto

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía replica en el accidente de Urda el modelo de compensación de Adamuz, concediendo 14.424 euros a familiares de fallecidos y 16.828 a los heridos. El comisionado Jaime Mora volverá a activarse para gestionar de manera directa el pago único y la atención a las víctimas del siniestro en Toledo. El Gobierno andaluz creará un grupo de trabajo interconsejerías para evaluar y mitigar el impacto económico del corte ferroviario en el sector turístico. Andalucía solicita al Ejecutivo central reforzar las conexiones por carretera e incrementar los vuelos a aeropuertos andaluces con precios máximos fijados.

Andalucía dispensará a las víctimas del accidente de tren de Urda, en Toledo, el mismo trato en materia de compensación económica que en el caso de Adamuz, sucedido en enero en la provincia de Córdoba.

En aquella ocasión, la Junta de Andalucía dispuso 1,5 millones para ayudas a familiares de fallecidos y para heridos: 14.424 euros en el primer caso y 16.828 en el segundo.

El Consejo de Gobierno lo ha aprobado este miércoles, un día después de que el Consejo de Ministros destine 30 millones de euros a las víctimas, 10 millones más que en Adamuz.

Cabe recordar que en Urda hay hasta el momento 69 fallecidos, frente a los 46 del accidente del 18 de enero, ambos sucesos en la línea Madrid-Andalucía.

Para atender a las nuevas víctimas, se reactivará también el comisionado de Adamuz, Jaime Mora, quien contactará con las familias y heridos para este pago único.

A fecha de hoy, las ayudas de Adamuz se siguen tramitando. El 15 de octubre, la Junta informó que ya se habían resuelto 23 expedientes de ayudas para las víctimas y otros 77 estaban "muy avanzados".

El plazo para solicitar las ayudas se abrió en junio y se presentaron un total de 191 solicitudes, 125 de víctimas directas y 66 de familiares de personas fallecidas.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha recordado que la comunidad está "consternada" por una tragedia que llega cuando aún no se había recuperado del accidente de Adamuz.

Grupos de trabajo

Pero más allá de las ayudas directas, la Junta se toma muy en serio la afectación que el accidente, que mantiene cortada la línea de Andalucía con Madrid, está teniendo para sectores estratégicos como el turismo.

Así, el presidente Juanma Moreno ha dado "instrucción" de que se constituya un "grupo de trabajo donde se incluyan varias consejerías" para reunirse con los sectores afectados.

En dicha comisión se sentarán representantes de las consejerías de Presidencia, Turismo y Justicia, Economía, Empleo y Fomento.

El turismo es uno de los sectores más sensibles. El reciente puente de Todos los Santos ya se ha visto afectado, con cancelaciones y menos volumen de visitantes en ciudades como Sevilla o Granada.

A un mes del puente de diciembre, pistoletazo de la Navidad, preocupa que la línea reabra dentro de 10 días pero con menos frecuencia de trenes.

Más conexiones aéreas

Carolina España espera que Turismo implemente "lo antes posible" reuniones con el sector para "posibles campañas que se hagan de promoción del destino" andaluz.

Asimismo, confía en que "se refuercen las comunicaciones" por parte del Gobierno central para que la situación afecte lo menos posible.

El Gobierno andaluz aboga por incrementar la frecuencia de vuelos a los seis aeropuertos andaluces, con los precios de los billetes "topados",

Asimismo, espera que haya "un mayor incremento en el transporte por carretera" ante la desconfianza generada hacia el sistema ferroviario.