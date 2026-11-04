La izquierda presiona con un 'plantón' al debate del Presupuesto por la huelga: "Se vulneran nuestros derechos"

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LO ESENCIAL Las claves Por Andalucía y Adelante Andalucía no acudirán al debate del Presupuesto en el Parlamento por coincidir con la huelga general. El PSOE-A presiona para cambiar la fecha del debate y acusa al PP de vulnerar sus derechos, aunque no descarta asistir finalmente. El PP mantiene la fecha fijada y rechaza aplazar la sesión alegando que los parlamentarios no tienen derecho a huelga. El debate parlamentario del 11 de noviembre está garantizado únicamente con la presencia de PP y Vox, y se desarrollará con servicios mínimos.

La ley más importante del curso político, la de Presupuestos, puede salir adelante en el Parlamento el próximo 11 de noviembre con un debate muy menoscabado, casi nulo.

A día de hoy solo está garantizada la presencia de dos grupos parlamentarios, el de Vox y el del PP, ambos partidos integrantes del Gobierno y responsables de las cuentas andaluzas.

La izquierda, por ahora, se mantiene fuera debido a que el debate coincide con la huelga general fijada por los sindicatos para dentro de una semana.

Por Andalucía y Adelante Andalucía ya han confirmado que, de mantenerse la fecha, no acudirán a defender sus enmiendas a la totalidad.

Mientras, el PSOE-A, que también enmienda a la totalidad el Presupuesto, defiende que está "con los trabajadores y los sindicatos" y, aunque no confirma una negativa si se mantiene la fecha, presiona para que se cambie.

El partido ha pedido una modificación a la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, y ha llevado el cambio a la Junta de Portavoces, pero la mayoría de PP y Vox lo hace inviable

"Nos parece impensable que el PP no vayan a facilitar que la oposición ejerza su derecho a debatir una enmienda a la totalidad del presupuesto de la Junta. Los andaluces merecen escuchar las dos versiones del presupuesto", ha dicho María Márquez, portavoz adjunta del Grupo Socialista.

"Queremos que entren en razón; se están vulnerando nuestros derechos y en otras ocasiones se ha modificado el orden del día o la sesión", ha añadido.

Con todo, Márquez no cierra la puerta a que el PSOE finalmente se presente en el debate y defienda sus enmiendas: "A medida que se vayan tomando decisiones, las tomaremos también nosotros".

Servicios mínimos

Por su parte, el PP recuerda que, legalmente, "entre los derechos de un parlamentario no está el de la huelga" y que el debate "no se va a mover, quien quiera que venga y quien no, no".

"Si no vienen están incumpliendo sus obligaciones y haciendo el ridículo", ha añadido el portavoz 'popular' Toni Martín.

Su partido hará uso del turno de réplica a los Presupuestos del Gobierno andaluz, del mismo modo que lo hará Vox. Martín recuerda que la huelga se celebra "en contra de la oposición".

Fuentes del Parlamento confirman a EL ESPAÑOL que los trabajadores de la institución sí podrán acogerse al derecho a huelga pero la sesión se celebrará con servicios mínimos garantizados.