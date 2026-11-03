Juanma Moreno espera que no se corte la línea de Andalucía y cree que "el fallo humano" es que Sánchez mantenga a Puente

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno alerta del impacto económico para Andalucía por el aislamiento ferroviario tras el accidente en Urda. El presidente andaluz exige a Adif y al Ministerio información precisa sobre la seguridad del corredor y los plazos de reparación. Solicita reforzar las conexiones en los cinco aeropuertos de la comunidad mientras persista el cierre de la línea de tren. Califica de "deleznable" la continuidad de Óscar Puente y atribuye a Pedro Sánchez el "fallo humano" de mantenerlo en el cargo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, espera que la línea que conecta Madrid con Andalucía no se corte a largo plazo después del accidente de Urda que mantiene aislada a la comunidad.

"Deseo que no se corte la línea porque tiene un impacto terrible en nuestra economía; somos una potencia turística, la tercera economía de España, no es bueno asfixiar al tercer motor económico", ha declarado en una entrevista en El programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Moreno ha expresado su deseo de que Adif y el Ministerio de Transportes "nos digan en qué situación se encuentra el corredor ferroviario, qué necesidades de seguridad tiene y cuánto tiempo hace falta para cubrir esas necesidades".

El presidente ha lamentado la falta de inversión en infraestructuras en Andalucía " por motivos políticos" y ha pedido refuerzos en los cinco aeropuertos de la comunidad mientras se mantiene cerrada la línea.

Moreno ha señalado que "no solo es sorprendente, sino absolutamente deleznable" que el ministro Óscar Puente no haya dimitido.

"Es responsabilidad del señor Sánchez, que lo mantiene; ese el fallo humano, mantener un equipo incompetente al frente del Ministerio de Transportes", ha concluido.