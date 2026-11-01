Enrique Santiago y Engracia Rodríguez en la presentación de candidaturas de Frente Amplio en Sevilla. Europa Press

Frente Amplio presenta a Enrique Santiago, secretario general del PCE, como cabeza de lista por Sevilla para el 29N

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Frente Amplio presenta a Enrique Santiago, secretario general del PCE, como cabeza de lista por Sevilla para el Congreso en las elecciones del 29N. Santiago ejercerá de 'paracaidista' en la provincia tras haber encabezado la lista de Sumar por Córdoba en 2023 e integrado las candidaturas de Madrid en 2019. La actual diputada en el Congreso Engracia Rivera acompañará a Santiago en la candidatura como número dos por la circunscripción sevillana. El acto celebrado en La Barzola ha servido para la puesta de largo oficial de los candidatos del Frente Amplio en las ocho provincias andaluzas.

El Frente Amplio ha presentado este domingo a Enrique Santiago, secretario general del PCE, como cabeza de lista por Sevilla en su candidatura al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Santiago, madrileño, será lo que se conoce en jerga política como un paracaidista en Sevilla: fue número 1 de Sumar por Córdoba en las elecciones de 2023, y en las de 2019 iba en las listas de Madrid.

Junto a Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), figura como número dos la actual diputada en el Congreso Engracia Rivera.

En el resto de provincias los candidatos son Zacarías Lekal (Almería), Esther Gil de Reboleño (Cádiz), Sebastián Pérez (Córdoba), Jesús Fernández (Granada), Rebeca Martín (Huelva), Antonio Ortega (Jaén) y Rafael Borrego (Málaga).

La presentación se ha celebrado en la plaza Virgen del Pilar, en la barriada sevillana de La Barzola, en un acto que ha contado con la participación del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, y que supone la puesta de largo de las candidaturas de la coalición en las ocho provincias andaluzas.

Enrique Santiago es abogado, diputado en el Congreso desde 2019 y secretario general del Partido Comunista de España desde 2018. Actualmente ejerce como portavoz parlamentario de Izquierda Unida y cuenta con una "dilatada trayectoria política, institucional y de compromiso con los derechos humanos".

Fue secretario de Estado para la Agenda 2030 entre 2021 y 2022. Participó en el equipo jurídico de las negociaciones de paz de Colombia, que culminaron con la firma de los acuerdos de 2016.

Su trayectoria política comenzó en las Juventudes Comunistas, organización de la que fue secretario general, y ha estado vinculada durante décadas al PCE, Izquierda Unida y los espacios de confluencia de la izquierda.

Engracia Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y funcionaria de carrera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde 1991.

Su militancia política comenzó en Esquerra Unida i Alternativa y el Partido Comunista de Cataluña, organizaciones a las que perteneció hasta 2001, cuando pasó a militar en el Partido Comunista de Andalucía e Izquierda Unida.

Fue concejala en Barberà del Vallès y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Almensilla, donde desempeñó responsabilidades en las áreas de Recursos Humanos, Régimen Interior, Hacienda y Asuntos Sociales, además de ejercer como portavoz municipal de Izquierda Unida.

También fue diputada provincial en la Diputación de Sevilla entre 2011 y 2019, desarrollando una amplia experiencia en la administración local y en el conocimiento de las necesidades de los municipios sevillanos. Desde 2023 es diputada en el Congreso por Sevilla, donde ha desempeñado responsabilidades en la Comisión de Hacienda y Función Pública.