Imagen del dispositivo de seguridad concentrado en el acceso a la fábrica. 112 Andalucía

Una fuerte explosión en una fábrica de pólvora y explosivos de Granada desata la alarma

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LO ESENCIAL Las claves Una fuerte explosión en una fábrica de pólvora y explosivos en el barrio de El Fargue, en Granada, ha desatado la alarma a primera hora de este viernes. El origen del estallido se sitúa en el quemadero de la planta industrial y provocó una treintena de llamadas al servicio de emergencias 112 alrededor de las 9:00 horas. Por el momento no constan personas heridas de gravedad, únicamente algunas atenciones sanitarias por lesiones de carácter leve. Efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Granada y personal sanitario se han desplazado al lugar para evaluar los daños e investigar las causas.

Fuerte explosión en una fábrica de explosivos y pólvora de Granada.

El extraordinario estruendo ha provocado la alarma a primera hora de este viernes, según han confirmado desde el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Los primeros sitúan el origen del estallido en el quemadero de la planta, localizada en el barrio de El Fargue.

Según las fuentes oficiales, no constan por el momento personas heridas, aunque se desconocen todavía las causas del suceso y el alcance de los posibles daños materiales.

Hacia las 9.00 horas, distintos ciudadanos han llamado al teléfono de emergencias para avisar de una gran explosión en una nave industrial. En concreto, se habla de una treintena de avisos.

Tras recibir los avisos, el 112 movilizó a agentes de la Policía Local de Granada y de la Policía Nacional, a los Bomberos de Granada y a personal sanitario, que en principio, y a falta de conocer la situación con más detalle, solo tienen constancia de alguna atención por heridas de carácter leve.