Accidente ferroviario de Urda: los ingenieros andaluces alertan de una posible cadena de fallos técnicos

Imagen de los integrantes del Colegio de Ingenieros. Colegio de Ingenieros de Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves El Colegio de Ingenieros de Caminos plantea como primera hipótesis una cadena de fallos técnicos que degradó el sistema de señalización LZB en Urda. Los expertos advierten sobre el deterioro del sistema por el aumento del tráfico ferroviario y exigen revisar los modelos de mantenimiento y conservación. Reclaman evitar licitaciones con ofertas bajas que comprometan la calidad y analizar el impacto de la liberalización y la escasez de margen nocturno para reparaciones. La institución tilda de "inadmisible" la acumulación de dos accidentes graves en nueve meses y urge a tomar medidas para recuperar la confianza en la alta velocidad.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) podría estar relacionado con una concatenación de fallos técnicos que habría degradado el sistema de señalización y control.

Es la primera hipótesis que plantea el Comité de Seguimiento constituido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para analizar el siniestro, que ha puesto el foco en la necesidad de reforzar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.

Los expertos advierten de que el sistema de señalización LZB, con más de 30 años de servicio, sigue siendo eficaz y válido siempre que reciba un mantenimiento adecuado.

Sin embargo, consideran que se está produciendo una mayor degradación de estos sistemas coincidiendo con el incremento del tráfico ferroviario, una circunstancia que, a su juicio, obliga a revisar los procedimientos de conservación y control.

El Colegio insiste en que esta evaluación es inicial y se basa en la información disponible hasta el momento, por lo que reclama prudencia. No obstante, considera urgente reforzar el mantenimiento de los sistemas de señalización y control para evitar que vuelvan a producirse accidentes de estas características.

"Con los conocimientos y sistemas que tenemos hoy en día, con la alta tecnología de la que disponemos, estos accidentes no pueden producirse", sostiene la institución, que se ha ofrecido a colaborar con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y las empresas ferroviarias para analizar las causas y contribuir a definir las medidas correctoras necesarias.

Revisar el mantenimiento

Más allá de la investigación técnica del accidente, los ingenieros reclaman una revisión de la planificación ferroviaria española, tanto en la ejecución de las actuaciones como en el modelo de mantenimiento y en la gestión de la explotación de la red.

Entre las medidas que consideran necesarias figura mejorar la eficacia de las inversiones destinadas a conservación, reforzar los criterios técnicos en las licitaciones y evitar que los procedimientos de contratación favorezcan ofertas económicas excesivamente bajas que puedan comprometer la calidad de los trabajos.

El Colegio también plantea estudiar las consecuencias de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y de la interoperabilidad europea, así como el efecto que tiene sobre el mantenimiento la necesidad de mantener el servicio en funcionamiento.

En este sentido, advierte de que el tránsito de trenes apenas se interrumpe, salvo durante algunas horas nocturnas destinadas a las reparaciones, lo que dificulta la ejecución de los trabajos de conservación. La institución considera necesario revisar si el modelo actual permite realizar estas intervenciones con las garantías suficientes.

Los ingenieros sostienen que España dispone de capacidad profesional, conocimientos y tecnología para mejorar la seguridad ferroviaria, pero reclaman que se escuche a los técnicos y se lleve a cabo un análisis crítico de la planificación, los medios y los recursos destinados al sistema.

Dos accidentes en nueve meses

La concurrencia de dos accidentes ferroviarios graves en un intervalo de apenas nueve meses ha llevado al Colegio a calificar la situación de "inadmisible".

La institución recuerda el siniestro de Adamuz (Córdoba), ocurrido en enero, y lamenta que se haya producido una nueva tragedia en la línea Madrid-Sevilla cuando, según señala, todavía no se han esclarecido las causas del accidente anterior ni se han ofrecido todas las respuestas que reclama la ciudadanía.

El Colegio considera "inaplazable" garantizar la máxima seguridad de la alta velocidad española, un sistema que ha sido una referencia internacional, y reclama una mejora inmediata de su gestión para proteger a los viajeros y recuperar la confianza en el transporte ferroviario.

La institución constituyó el Comité de Seguimiento del Accidente de Urda el mismo día del siniestro, con el propósito de analizar sus posibles causas y colaborar en la planificación de medidas correctoras.

Su ofrecimiento de colaboración se dirige tanto a las administraciones como a las entidades responsables de la infraestructura y de la explotación ferroviaria.

La Junta Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla, encabezada por el decano, Alberto Marina Moreno, y la vicedecana, Mónica López Alonso, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y sus deseos de recuperación a los heridos.

También ha reconocido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sanitarios, Protección Civil, los voluntarios que participaron en los rescates y los vecinos de Urda.