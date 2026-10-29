La exministra de Empleo Fátima Báñez cuando recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Huelva. Europa Press

La exministra Fátima Báñez será enterrada este viernes en San Juan del Puerto tras ser velada en Huelva

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LO ESENCIAL Las claves La exministra Fátima Báñez será enterrada este viernes en su localidad natal, San Juan del Puerto (Huelva), por expreso deseo de su familia. El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Huelva capital y la misa funeral se oficiará en la parroquia de San Juan Bautista a las 16:30 horas. Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social y expresidenta de la Fundación CEOE, falleció en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha expresado su constante dolor y el agradecimiento de la familia por las muestras de cariño recibidas.

La exministra Fátima Báñez será enterrada este viernes en su pueblo natal, San Juan del Puerto (Huelva), por "expreso deseo de la familia".

Previamente, se celebrará una ceremonia religiosa en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, a las 16:30 horas, según han confirmado a EL ESPAÑOL.

El cuerpo de la que fuera expresidenta de la Fundación CEOE hasta su muerte en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) recibirá velatorio en el tanatorio de Huelva capital.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha expresado a través de un comunicado su "más profundo dolor y consternación" por la muerte de su paisana, exministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018.

"En estos momentos de inmensa tristeza, San Juan del Puerto se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, trasladándoles todo su cariño, apoyo y más sentido pésame ante tan triste pérdida", han indicado.

Además, desde el Ayuntamiento han asegurado que su familia ha querido expresar su "sincero agradecimiento" a la población y medios de comunicación por "las innumerables muestras de cariño, afecto y solidaridad que están recibiendo desde que se conoció la noticia".

De la misma forma se solicita "respeto y comprensión en estos difíciles momentos, para afrontar el duelo en la tranquilidad que necesitan".

Profundas convicciones religiosas

Asimismo, el último adiós a Fátima Báñez, por "expreso deseo de su familia", tendrá lugar en el municipio, donde recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal.

Además, desde sus profundas convicciones religiosas, se celebrará una misa en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, templo al que Fátima "profesaba una especial devoción".

"San Juan del Puerto comparte el dolor de esta pérdida y acompaña a su familia y allegados en estas horas de profunda tristeza, haciendo suyo el sentimiento de duelo por la marcha de una paisana muy querida", finaliza el comunicado.