Muere un joven de 25 años al volcar la cuba de un tractor sobre él en un cortijo de Jaén

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 25 años ha fallecido tras volcarle encima la cuba de un tractor en Arjona (Jaén). El trágico suceso tuvo lugar este miércoles alrededor de las 18:10 horas en un cortijo del municipio. A pesar de la rápida llegada del CES 061, Guardia Civil y Policía Local, no se pudo salvar su vida.

Un hombre de 25 años de edad ha muerto este miércoles en un accidente de tractor ocurrido en un cortijo del municipio jienense de Arjona.

Así lo confirman desde el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

De acuerdo con los datos aportados, el teléfono de emergencias 1-1-2 atendió sobre las 18:10 horas de la tarde un aviso que alertaba de un accidente al volcar la cuba de un tractor sobre una persona.

Rápidamente se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los operativos no han podido más que confirmar el fallecimiento de un hombre de 25 años.