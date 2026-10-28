El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper. Europa Press

Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz: "Avisamos a Sánchez de que había que paralizar la Alta Velocidad"

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LO ESENCIAL Las claves Mario Samper, presidente de las víctimas del accidente de Adamuz, expresa su consternación tras la nueva tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo), con al menos 68 muertos. Samper afirma que la asociación advirtió hace dos meses a Pedro Sánchez y al Consejo de Ministros sobre el peligro y solicitó paralizar el sistema de alta velocidad. Denuncia que en los últimos diez meses no se ha hecho nada por mejorar la red y critica la falta de mantenimiento acumulada durante años en el sistema ferroviario. El colectivo augura una desatención absoluta a las nuevas víctimas por parte de las administraciones y ofrece su apoyo para asesorar a los afectados.

A Mario Samper, presidente de Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, la tragedia de Urda le ha golpeado precisamente en una reunión de la AITAT, la autoridad que investiga catástrofes ferroviarias, marítimas y de aviación civil.

"Al verlo he sentido un dolor intenso, una emoción terrorífica y una consternación tremenda", asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL. Y añade: "Como todas las víctimas de Adamuz, hoy estoy fatal".

La catástrofe de Urda (Toledo), con la colisión de dos trenes, suma ya una previsión de muertos de al menos 68, por encima de los 46 que se cobró Adamuz.

Las semejanzas entre ambas tragedias saltan a la vista, como enumera Samper: "Es la misma línea, las mismas compañías ferroviarias, la misma infraestructura, todo igual".

Esto, dice, "añade más dolor todavía al ver que se repite una tragedia de estas características en una situación que llevamos denunciando desde enero".

De hecho, afirma Samper, la asociación de víctimas envió hace dos meses "una comunicación a la Mesa de la Presidencia del Congreso, al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno solicitando que se paralizara el sistema de alta velocidad"

"Nos temíamos que otra tragedia pudiera ocurrir y lamentamos enormemente haber acertado", añade.

Desde el 18 de enero en que colisionaron los trenes de Adamuz "no se ha hecho nada, no se ha paralizado la red ferroviaria como exigimos y nos encontramos ahora un accidente más. Todo sigue igual".

También el ministro Óscar Puente sigue al frente de la cartera, sin dimitir como llevan pidiendo las víctimas de Adamuz desde hace 10 meses: "Podemos esperar un tercer o cuarto accidente, o un quinto, a ver qué hace".

El "abandono" del Estado

La asociación considera que este accidente ha demostrado que estos 10 meses "más de 5 millones de personas han viajado en circunstancias inseguras, como veníamos denunciando"

A los supervivientes y familiares de las víctimas, Samper les augura a partir de mañana "una desatención absoluta por parte de administraciones, del gobierno, de las autoridades ferroviarias, de la comisión de accidentes, de todos los agentes".

"Lo que esperamos es de nuevo una gestión nefasta y que se sientan como nosotros, abandonados", señala, al tiempo en que afirma que la asociación ya está intentando contactar con víctimas para asesorarlos.

Al futuro Gobierno que salga de las urnas este 29-N, Samper le pide "que no continúe con la gestión que se está haciendo estos años, no solo de este gobierno, pues ha habido una carencia de mantenimiento de muchos años".

"La situación del ferrocarril viene dada desde hace mucho tiempo, así que que asuman sus responsabilidades estén quienes estén y que empiecen a trabajar para dar seguridad a los ciudadanos".