Los pasajeros junto a uno de los dos vagones descarrillados en el accidente ferroviario. E.E.

La Junta envía equipos de emergencia a Urda en el segundo accidente mortal en la línea de Andalucía en un año

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía despliega UVI móviles y un Vehículo de Apoyo Logístico del SAS para atender a los afectados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). El presidente andaluz, Juanma Moreno, suspende su agenda oficial durante al menos dos días ante la gravedad del siniestro en la línea entre Madrid y Andalucía. El Parlamento de Andalucía suspende la sesión plenaria de esta tarde y convoca un minuto de silencio a las 12:00 en memoria de las víctimas. Se trata del segundo accidente mortal registrado en la misma línea ferroviaria en un año, tras la tragedia ocurrida en Adamuz en enero.

La Junta de Andalucía ha enviado equipos de emergencia para colaborar en las tareas de asistencia en el accidente de tren de Urda (Toledo).

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencia, Antonio Sanz, ha confirmado que "desde Andalucía hemos enviado UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud para apoyar la atención a las personas afectadas".

"Seguimos muy de cerca el accidente ferroviario ocurrido en Urda y en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación. Todo nuestro apoyo a las personas heridas y a sus familias, y nuestro agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Junta se ha mostrado "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía en la provincia de Toledo. Un horror. Otra pesadilla".

"Andalucía está a disposición para ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas", ha añadido Juanma Moreno, que ha recordado que "muchos andaluces viajaban en esos trenes". El presidente suspende su agenda "al menos para hoy y mañana".

El Parlamento suspende su actividad

Se trata del segundo accidente ferroviario con resultado mortal en la línea de Andalucía después del sucedido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 46 personas.

Fuentes parlamentarias han confirmado a EL ESPAÑOL que la sesión plenaria de esta tarde se suspende debido al accidente. Los diputados guardarán un minuto de silencio a las 12:00.

Al mismo tiempo, los grupos parlamentarios están cancelando sus comparecencias para seguir la evolución de esta tragedia.