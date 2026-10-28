Jacinto Muñoz recibe el bastón de mando de la corporación local de Algeciras. Europa Press

Jacinto Muñoz, nuevo alcalde de Algeciras con el apoyo de PP y Vox, y la abstención del PSOE, tras la dimisión de Landaluce

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LO ESENCIAL Las claves Jacinto Muñoz es elegido nuevo alcalde de Algeciras tras salir adelante la moción de censura apoyada por PP y Vox, y la abstención del PSOE. La moción se produce tras la dimisión de José Ignacio Landaluce, exalcalde desde 2011, quien está acusado de presuntas agresiones sexuales. Muñoz justificó la medida al afirmar que mantener a Landaluce era incompatible con la responsabilidad institucional ante la gravedad de la situación. El PSOE justificó su abstención calificado a Jacinto Muñoz de "encubridor" y recordando que ha sido citado a declarar en el Juzgado de Violencia de Género.

El candidato del PP, Jacinto Muñoz, se ha convertido este miércoles en alcalde de Algeciras después de que haya prosperado la moción de censura presentada por su partido y Vox contra José Ignacio Landaluce.

El alcalde desde 2011, dimitido finalmente este domingo y acusado de presuntas agresiones sexuales, no ha asistido al pleno en el que se ha confirmado su relevo, quien fuera hasta ahora primer teniente de alcalde.

Tampoco han comparecido las dos concejalas del PP que mantuvieron su apoyo a Landaluce (Yessica Rodríguez y Patricia Bueno), mientras que Vicente Palomares sí ha acudido a la sesión. Los tres están expedientados por el PP.

La moción para designar a Muñoz ha salido adelante con 15 votos a favor, 12 concejales del PP y tres de Vox, mientras que los siete ediles del PSOE se han abstenido.

El nuevo alcalde ha trasladado en su intervención que esta decisión "no nace de la improvisación, ni de un interés personal, ni de un afán de protagonismo" sino de su "responsabilidad con Algeciras".

"Muchos ciudadanos se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí, cómo 12 concejales que durante tantos años hemos trabajado junto a Landaluce hemos terminado promoviendo una moción de censura"

Muñoz ha asegurado que se encontraron "ante una situación de extraordinaria gravedad" y pidieron al alcalde, acusado de agresión sexual, que "diera un paso al lado".

Ante su negativa, "mantenerlo como alcalde ya no era compatible con nuestra responsabilidad institucional. La lealtad personal merece respeto, pero ninguna lealtad puede sustituir la responsabilidad que tenemos con la institución a la que servimos".

El PSOE ve a Muñoz como "encubridor"

Al hilo de este cambio en la Alcaldía de Algeciras, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado la "grave crisis institucional que ahoga" al Ayuntamiento de Algeciras y ha advertido que la moción "no pone fin a la era oscura del PP en la ciudad".

Ruiz Boix cree que Jacinto Muñoz asume el bastón de mando "bajo la misma sombra de opacidad y complicidad".

"Muñoz ha sido llamado a declarar como testigo por el Juzgado de Violencia de Género para que cuente qué sabía y para que justifique el encuentro del pasado mes de agosto en el que obligó a una de las víctimas a firmar un texto bajo su dictado", ha añadido.

Tras lo que ha concluido explicando la abstención de los concejales socialistas de Algeciras: "No podemos respaldar la llegada a la alcaldía de un encubridor".