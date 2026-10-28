El vicepresidente de Cesur, Fernando Seco, junto al director de Invertia, Arturo Criado, en la gala de los premios de El Español. E.E

Fernando Seco, vicepresidente de Cesur, sobrevive al accidente: "He bajado a ayudar y había muchos muertos. Es horrible"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando Seco, vicepresidente de Cesur, resulta ileso en el choque entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda (Toledo). El accidente ferroviario deja al menos 50 muertos, cientos de heridos y numerosos desaparecidos. Entre las personas desaparecidas en el siniestro se encuentra la exministra de Trabajo, Fátima Báñez. Los pasajeros ilesos han sido trasladados al polideportivo de Urda tras vivirse momentos de gran angustia en el lugar del impacto.

Fernando Seco, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), iba en el AVE que viajaba de Madrid a Sevilla y que ha sido embestido por un Iryo esta mañana a la altura de la localidad toledana de Urda, dejando al menos 50 muertos.

Afortunadamente Fernando ha salido ileso. Iba en el vagón 2, donde sintió "un choque muy fuerte", que tiró a todos los pasajeros prácticamente al suelo.

"Se empezaron a caer maletas y a saltar los asientos", asegura. Lo más duro vino después, cuando comprobó que estaba ileso, se dispuso a bajar para ver lo que había pasado y el paisaje fue "horrible".

"Había mucha gente herida, mucha sangre y muchos muertos", asegura Fernando, en conversación con EL ESPAÑOL, visiblemente emocionado.

"Te sientes muy impotente", señala el vicepresidente de Cesur, quien viajaba de Madrid a Sevilla tras asistir este martes por la noche a la gala de los XI Premios Los Leones de El Español.

Tras llegar los servicios sanitarios al lugar, Fernando, junto a otros pasajeros ilesos, ha sido trasladado al polideportivo de Urda, pero aún no sabe cómo ni cuando podrá volver a Sevilla. "Aún no nos han dicho nada".

Por el momento, la cifra de fallecidos se ha elevado a 50 personas, cientos de heridos y de desaparecidos. Entre ellos, se encuentra la exministra de Trabajo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.

Así lo confirman desde la CEOE y desde el Partido Popular. La patronal ha trasladado por redes sociales su preocupación ante la desaparición Báñez, que viaja en el tren Iryo, que llevaba 147 personas en el momento en el que fue arrollado por otro de Renfe, que llevaba 397 pasajeros.