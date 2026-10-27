La Iglesia, en alerta ante posibles robos de altares en Halloween: la Policía de Granada avisa a las parroquias

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LO ESENCIAL Las claves La Archidiócesis y la Policía de Granada alertan a las parroquias ante posibles robos en altares y profanaciones de sagrarios durante Halloween. Una circular enviada a los párrocos revela que el fin de semana pasado ya se registró algún intento de profanación y robo en la provincia. Advierten que estos ataques se repiten cada año en España promovidos por grupos satánicos y piden no dejar el Santísimo Sacramento en templos poco frecuentados.

La Iglesia y la Policía de Granada se encuentran en estado de alerta ante posibles robos en altares y profanaciones de sagrarios durante el próximo fin de semana coincidiendo con la fiesta de Halloween.

Así lo señala una circular del arzobispado granadino a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El mismo especifica que el pasado fin de semana hubo "algún intento" de profanación y robo de algún sagrario en una parroquia.

Ante esto, tanto la Archidiócesis como la Policía advierten a los párrocos de estar atentos a este tipo de actos durante la fiesta de Halloween.

Han insistido en que estos ataques se repiten año tras año a lo largo y ancho de España y que son promovidos por grupos de carácter satánico.

La Archidiócesis de Granada ha pedido extremar el "cuidado" en los lugares de culto y no dejar el Santísimo Sacramento en los sagrarios de las parroquias a las que no se va "con frecuencia".

En agosto de 2025, detuvieron a un magrebí que había atacado a las imágenes de una iglesia en una pedanía de la localidad granadina de Albuñol. El joven de 21 años calcinó parte del templo y tiró al suelo a las tallas, provocando un ataque por el que fue denunciado ante la Justicia.