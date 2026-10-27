Catedral de Granada

Catedral de Granada El Español

Andalucía

La Iglesia, en alerta ante posibles robos de altares en Halloween: la Policía de Granada avisa a las parroquias

Una circular del Arzobispado granadino advierte a los templos de "profanaciones" realizadas por grupos de carácter "satánico"

Más información: La 'cara oculta' del eclipse: las 20 sectas del Oráculo Ifá en España que "sacrificarán animales con brebajes para agradecer al sol"

Publicada
LO ESENCIAL
Exclusivo suscriptores
Síguenos
LO ESENCIAL
Generado con IA
Las claves

La Archidiócesis y la Policía de Granada alertan a las parroquias ante posibles robos en altares y profanaciones de sagrarios durante Halloween.

Una circular enviada a los párrocos revela que el fin de semana pasado ya se registró algún intento de profanación y robo en la provincia.

Advierten que estos ataques se repiten cada año en España promovidos por grupos satánicos y piden no dejar el Santísimo Sacramento en templos poco frecuentados.

La Iglesia y la Policía de Granada se encuentran en estado de alerta ante posibles robos en altares y profanaciones de sagrarios durante el próximo fin de semana coincidiendo con la fiesta de Halloween.

Así lo señala una circular del arzobispado granadino a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El mismo especifica que el pasado fin de semana hubo "algún intento" de profanación y robo de algún sagrario en una parroquia.

Ante esto, tanto la Archidiócesis como la Policía advierten a los párrocos de estar atentos a este tipo de actos durante la fiesta de Halloween.

La iglesia de San Pablo y el Palacio de Pimentel de Valladolid

Han insistido en que estos ataques se repiten año tras año a lo largo y ancho de España y que son promovidos por grupos de carácter satánico.

La Archidiócesis de Granada ha pedido extremar el "cuidado" en los lugares de culto y no dejar el Santísimo Sacramento en los sagrarios de las parroquias a las que no se va "con frecuencia".

En agosto de 2025, detuvieron a un magrebí que había atacado a las imágenes de una iglesia en una pedanía de la localidad granadina de Albuñol. El joven de 21 años calcinó parte del templo y tiró al suelo a las tallas, provocando un ataque por el que fue denunciado ante la Justicia.