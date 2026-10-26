El presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el lehendakari Imanol Pradales. Europa Press

Juanma Moreno celebra una reunión "positiva y constructiva" con el Lehendakari vasco en el Palacio de Ajuria Enea

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno ha mantenido una reunión "positiva y constructiva" con el Lehendakari Imanol Pradales en el Palacio de Ajuria Enea para tratar asuntos económicos y de interés común. El encuentro se ha celebrado de forma previa a la presentación del 'Future Government Center' de NTT DATA en la Torre Bat de Bilbao. Los presidentes de Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias han participado en un diálogo institucional centrado en la transformación pública y la inteligencia artificial. El evento sobre innovación en la gestión pública ha contado con la clausura del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado la reunión "positiva y constructiva" que ha mantenido este lunes con el Lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

"Hemos abordado la situación económica y diversos asuntos de interés común para el País Vasco y Andalucía. Diálogo, cordialidad y espíritu constructivo en beneficio de la sociedad", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

El encuentro se ha producido a las 8:00 horas antes de participar ambos, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el de Canarias, Fernando Clavijo, en la presentación en la Torre Bat de Bilbao de Future Government Center.

Se trata de una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública", que clausura el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

En concreto, los cuatro mandatarios autonómicos han participado en un diálogo institucional sobre 'La transformación pública en la era de la IA: prioridades, avances y retos de los gobiernos autonómicos', moderado por la directora ejecutiva del Future Government Center, Paloma Baena.