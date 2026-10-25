Dimite Landaluce este domingo tras entregar el bastón de mando al Cristo de Medinaceli

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LO ESENCIAL Las claves José Ignacio Landaluce entrega el bastón de mando de Algeciras al Cristo de Medinaceli en su último acto como alcalde tras quince años y medio en el cargo. El regidor formalizará su dimisión este domingo tras haber sido denunciado por presuntas agresiones sexuales por dos militantes del Partido Popular. La salida de la alcaldía se completará antes del Pleno del miércoles, donde se debatirá una moción de censura respaldada por ediles del PP y Vox para nombrar a Jacinto Muñoz. Landaluce aún no ha decidido si renunciará a su acta de concejal o si mantendrá su escaño en el Ayuntamiento como edil no adscrito.

José Ignacio Landaluce protagonizó este sábado su último acto como alcalde de Algeciras después de quince años y medio al frente del Ayuntamiento. El regidor entregó el bastón de mando de la ciudad a Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli, nombrado regidor perpetuo, en una ceremonia marcada por el carácter religioso y las muestras de apoyo de los vecinos.

La despedida se produce en un momento decisivo para el futuro político de Landaluce, denunciado por dos militantes del PP por presuntas agresiones sexuales.

El exsenador, que declaró este viernes como investigado ante el juzgado que instruye una de las dos denuncias, ha anunciado que presentará su dimisión este domingo 25 de octubre.

Durante su intervención en el acto, Landaluce no aludió a su salida de la alcaldía. En su lugar, pronunció un discurso de tono religioso en el que pidió al Cristo de Medinaceli misericordia, justicia y protección para los fieles de Algeciras.

Los asistentes le dedicaron numerosas muestras de cariño y respaldo.

La jornada coincidió con el nombramiento de la imagen como regidor perpetuo de la ciudad. Desde primera hora de la mañana, una procesión acompañó al Cristo desde la capilla de San Isidro hasta el parque María Cristina.

Aunque Landaluce ha anunciado su intención de dejar la Alcaldía, su salida no se hará efectiva hasta el próximo miércoles 28 de octubre, cuando está previsto que se celebre un Pleno extraordinario para abordar la moción de censura impulsada contra él.

La iniciativa cuenta con el respaldo de doce de los quince concejales del PP que integraban su equipo de gobierno y de los cuatro ediles de Vox.

La moción plantea que Jacinto Muñoz, concejal y secretario general del PP local, que hasta ahora había sido la mano derecha de Landaluce, asuma la alcaldía de Algeciras.

Queda por resolver, además, cuál será el futuro de Landaluce dentro de la corporación municipal, ya que aún no ha decidido si renunciará también a su acta de concejal o si la conservará para continuar en el Ayuntamiento como edil no adscrito.